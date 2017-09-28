«Дрібний шантаж дрібного шантажиста», – Бондар про роботу Грицюка

Володимир Бондар назвав голову Тимчасової контрольної комісії з питань, що виникають у лісовій сфері Волинської обласної ради Анатолія Грицюка дрібним шантажистом.



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«Я вважаю роботу цієї комісії глибоко упередженою. Окрім особистої зацікавленості окремих людей, ніякого достовірного та об'єктивного фактажу немає. Тимчасова комісія може спостерігати за роботою підприємств, фіксувати якісь порушення, звертати на це увагу правоохоронних органів, проте вона не уповноважена вимагати документацію та не може контролювати роботу лісівників», – каже посадовець.



«Аргументація, яку вони наводять, зводиться до того, що говорить будь-який пересічний громадянин: ліс рубають. Я на це можу відповісти дуже просто: у всьому світі лісові господарства створюють для того, щоб рубати ліс. І так, рубають живий ліс. Бо тоді він має свою вартість і приносить користь державі», – додав він.



Окрім цього, Володимир Бондар сказав, в чому полягає мотивація голови тимчасової комісії Анатолія Грицюка, який нещадно критикує головних лісівників Волині.



«Я вважаю, що Грицюк відстоює свій персональний інтерес. Його брат займається деревообробкою і мені здається, що він має до цього відношення. Комісію можна використовувати, щоб отримати якісь привілеї, хорошу ціну. Це такий собі дрібний шантаж дрібного шантажиста», – резюмував Бондар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Україниназвав голову Тимчасової контрольної комісії з питань, що виникають у лісовій сфері Волинської обласної радидрібним шантажистом.Про це пише ІА «Конкурент» «Я вважаю роботу цієї комісії глибоко упередженою. Окрім особистої зацікавленості окремих людей, ніякого достовірного та об'єктивного фактажу немає. Тимчасова комісія може спостерігати за роботою підприємств, фіксувати якісь порушення, звертати на це увагу правоохоронних органів, проте вона не уповноважена вимагати документацію та не може контролювати роботу лісівників», – каже посадовець.«Аргументація, яку вони наводять, зводиться до того, що говорить будь-який пересічний громадянин: ліс рубають. Я на це можу відповісти дуже просто: у всьому світі лісові господарства створюють для того, щоб рубати ліс. І так, рубають живий ліс. Бо тоді він має свою вартість і приносить користь державі», – додав він.Окрім цього, Володимир Бондар сказав, в чому полягає мотивація голови тимчасової комісії Анатолія Грицюка, який нещадно критикує головних лісівників Волині.«Я вважаю, що Грицюк відстоює свій персональний інтерес. Його брат займається деревообробкою і мені здається, що він має до цього відношення. Комісію можна використовувати, щоб отримати якісь привілеї, хорошу ціну. Це такий собі дрібний шантаж дрібного шантажиста», – резюмував Бондар.

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