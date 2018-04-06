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У Луцьку буде Школа екскурсоводів

У Луцьку буде Школа екскурсоводів
У Луцьку започатковують проект фахової підготовки екскурсоводів для міста - Школу екскурсоводів.

Про це повідомляє прес-служба Управління туризму та промоції міста Луцька.

Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради спільно з державним підприємством «Навчально-консультаційний центр по туризму», за підтримки Всеукраїнської асоціації гідів та ГО «Молодіжна платформа» започатковує проект фахової підготовки екскурсоводів для міста Луцька — Школа екскурсоводів.

Головною метою проекту є сприяння розвитку галузі туризму в Луцьку шляхом підготовки кваліфікованих кадрів для супроводу туристів. Результатом проведення Школи екскурсоводів буде підготовка групи фахівців туристичного супроводу за існуючими туристичними маршрутами, а також створення нових оригінальних туристичних маршрутів.

До програми навчання екскурсоводів входить: теоретична і практична підготовка, вивчення і оволодіння методичними прийомами проведення екскурсій, складання та калькуляція маршрутів, оволодіння психологічними прийомами роботи з різними групами туристів, а також поглиблене вивчення історії і пам'яток Луцька. До закінчення навчання слухачі підготують «пакет екскурсовода» і авторську екскурсію.

Після закінчення курсу слухачі набудуть навичок проведення екскурсій та розробки маршрутів, отримають свідоцтво державного зразка за фахом «Екскурсовод», а також сертифікат управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Термін навчання — 2,5 місяці протягом квітня-червня 2018 року. Кількість місць обмежена.

Вимоги до кандидатів: базова або повна вища освіта, знання хоча б однієї іноземної мови.

Вартість навчання у школі екскурсоводів — 2500 грн. Участь в програмі оплачується учасником на пільгових умовах — 1000 грн від вартості навчання компенсує управління туризму та промоції міста.

Реєстрація на курси здійснюється он-лайн за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJGZ2vSC_hA7h3ldIfXqNZVKsyFqcCKkmRHTzxrwvnmb7Nw/viewform?c=0&w=1.

Відбір учасників буде здійснюватись на конкурсній основі.

Прийом заявок до 06.04.2018 року.

Деталі за телефонами: 777956, 777924.



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Теги: школа екскурсоводів, туризм, промоції Луцька
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