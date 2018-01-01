«ПортCity» організовує благодійний забіг на шпильках

Волинян запрошують на унікальну подію для нашої області – забіг на підборах, ідеєю якого є інформаційна кампанія щодо раку грудей.Захід відбудеться 29 квітня у торгово-розважальному центрі «ПортCity.Торгово розважальний центр «ПортCity», разом з спортивним клубом «Лучеськ» та Благодійним фондом «СТОПРАК» , організовують масштабну подію. Так, 29 квітня відбудеться забіг на шпильках. Волинян закликають прийти у ТРЦ та випробувати свою спортивну вправність, отримавши за це чималу винагороду, адже призовий фонд становить 27 тисяч гривень.Забіг – благодійний та відбудеться під гаслом «Проти раку грудей». Усі кошти, зібрані під час марафону будуть передані на допомогу жінкам, які мають онкологію молочної залози. Окрім того, під час заходу можна буде пройти безкоштовне обстеження у провідних лікарів та отримати консультацію й поради, як виявляти рак на ранніх стадіях.Організатори наголошують, що при вчасному виявленні проблеми онкологічне захворювання – виліковне, а відповідно, рання діагностика дозволяє зберегти життя для дружини, матері та доньки.До участі в забігові запрошуються як жінки, так і чоловіки. Дистанції – 100 та 500 метрів. Вступний внесок – 50 гривень, натомість учасник отримує порядковий номер та брендову футболку на пам'ять про захід. Детальна інформація та правила незабаром з’явиться на сайті ТРЦ «ПортCity».