В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто
Сьогодні, 21:59
У Луцьку легковий автомобіль Hyundai в'їхав у службову машину поліції.
Автопригода трапилась на вулиці Рівненській 22 березня, - повідомляє Волинь24.
За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у службове авто.
Від удару у легковика значно зігнувся капот.
Чи був водій тверезий – не повідомляється.
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Автопригода трапилась на вулиці Рівненській 22 березня, - повідомляє Волинь24.
За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у службове авто.
Від удару у легковика значно зігнувся капот.
Чи був водій тверезий – не повідомляється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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