вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто

В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто
У Луцьку легковий автомобіль Hyundai в'їхав у службову машину поліції.

Автопригода трапилась на вулиці Рівненській 22 березня, - повідомляє Волинь24.

За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у службове авто.

Від удару у легковика значно зігнувся капот.

Чи був водій тверезий – не повідомляється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У магазині на Волині юні бешкетники побилися з поліцейськими
Сьогодні, 22:23
В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто
Сьогодні, 21:59
На Волині селяни перекрили дорогу
Сьогодні, 21:44
Опублікували відео резонансного затримання на Волині
Сьогодні, 21:36
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня
Сьогодні, 21:25
Схожі новини
Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА
21 березень, 13:30
Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус
21 березень, 02:50
На Шевченка не розминулися бус і джип На Шевченка не розминулися бус і джип
20 березень, 23:41
Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti
20 березень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У магазині на Волині юні бешкетники побилися з поліцейськими
Сьогодні, 22:23
 0
В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто
Сьогодні, 21:59
 0
На Волині селяни перекрили дорогу
Сьогодні, 21:44
 0
Опублікували відео резонансного затримання на Волині
Сьогодні, 21:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня
Сьогодні, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8