В аварію в Луцьку потрапило поліцейське авто





Автопригода трапилась на вулиці Рівненській 22 березня, - повідомляє



За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у службове авто.



Від удару у легковика значно зігнувся капот.



Чи був водій тверезий – не повідомляється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку легковий автомобіль Hyundai в'їхав у службову машину поліції.Автопригода трапилась на вулиці Рівненській 22 березня, - повідомляє Волинь24 За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у службове авто.Від удару у легковика значно зігнувся капот.Чи був водій тверезий – не повідомляється.

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