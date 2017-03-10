Небайдужі волиняни рятують лелек





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Турбота про лелек викликала справжній бум у соцмережах. Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об’єднали людей по всій країні під одним гаслом – врятувати птахів, які помирають від холоду та голоду.



У Рожищі теж не забарилася з допомогою. Активну компанію з порятунку лелек розгорнула волонтерка Наталія Кротюк. Заручившись підтримкою місцевих жителів, шукає місця локацій бузьків та закликає рожищан не бути байдужими й допомогти птахам.



«Вчора, 22 березня, з бійцем АТО Віктором Клімуком об'їхали Рожище в радіусі 10 км. Знайшли лише в Носачевичах чотири лелеки. Їх уже годують місцеві жителі за ініціативи односельця Петра Панасюка. Велика подяка йому та громаді! Солому мають, корм, рибу мають. Фото лелек не вдалося зробити бо вони зранку полетіли до лісу. Водойми навколишніх сіл пусті», - розповідає Наталія Кротюк.



Сьогодні, 23 березня, поблизу залізничного мосту рожищанин Віктор Клімук побачив лелечу зграю.



Реакція не забарилася. Наталія Кротюк із представниками міської влади відправилися на допомогу птахам. Поки розчищали сніг та стелили солому, у небі побачили пару лелек.



Наталія Кротюк подякувала волонтерам із Луцька Наталії Старко, Тетяні Литвинюк, Олегу Русіну за привезену рибу, та всім небайдужим, хто долучився до благородної справи.



«Ми будемо навідуватися на це місце та приносити їжу. Маємо сподівання, що завдяки спільним зусиллям лелеки будуть врятовані від негоди. На жаль, лелеки не завжди такі мудрі, як ми думаємо, і бажання прилетіти швидше додому та зайняти своє гніздо призводить до того, що вони потрапляють у такі несприятливі обставини, як сьогодні та наступні кілька днів! Також не забуваймо підгодовувати у ці дні ще й дрібних горобиних птахів: синиць, зеленяків, зябликів, дроздів тощо! Допоможімо разом птахам пережити ці екстремальні для них дні», - зазначила Кротюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через морози наприкінці березня – птахам, які щойно повернулися з теплих країв, загрожує холод і голод. Тож на Волині люди докладають зусиль, аби допомогти зокрема лелекам.Про це повідомляє Район. Рожище Турбота про лелек викликала справжній бум у соцмережах. Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об’єднали людей по всій країні під одним гаслом – врятувати птахів, які помирають від холоду та голоду.У Рожищі теж не забарилася з допомогою. Активну компанію з порятунку лелек розгорнула волонтерка. Заручившись підтримкою місцевих жителів, шукає місця локацій бузьків та закликає рожищан не бути байдужими й допомогти птахам.«Вчора, 22 березня, з бійцем АТО Віктором Клімуком об'їхали Рожище в радіусі 10 км. Знайшли лише в Носачевичах чотири лелеки. Їх уже годують місцеві жителі за ініціативи односельця. Велика подяка йому та громаді! Солому мають, корм, рибу мають. Фото лелек не вдалося зробити бо вони зранку полетіли до лісу. Водойми навколишніх сіл пусті», - розповідаєСьогодні, 23 березня, поблизу залізничного мосту рожищанинпобачив лелечу зграю.Реакція не забарилася. Наталія Кротюк із представниками міської влади відправилися на допомогу птахам. Поки розчищали сніг та стелили солому, у небі побачили пару лелек.Наталія Кротюк подякувала волонтерам із Луцьказа привезену рибу, та всім небайдужим, хто долучився до благородної справи.«Ми будемо навідуватися на це місце та приносити їжу. Маємо сподівання, що завдяки спільним зусиллям лелеки будуть врятовані від негоди. На жаль, лелеки не завжди такі мудрі, як ми думаємо, і бажання прилетіти швидше додому та зайняти своє гніздо призводить до того, що вони потрапляють у такі несприятливі обставини, як сьогодні та наступні кілька днів! Також не забуваймо підгодовувати у ці дні ще й дрібних горобиних птахів: синиць, зеленяків, зябликів, дроздів тощо! Допоможімо разом птахам пережити ці екстремальні для них дні», - зазначила Кротюк.

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