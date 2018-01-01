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Волинські депутати пояснили, чому Порошенко звільнив Гунчика

Волинські депутати пояснили, чому Порошенко звільнив Гунчика
Депутати Волинської обласної ради назвали ймовірні причини звільнення Володимира Гунчика з посади голови ОДА.

Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 23 березня, - повідомляє Конкурент.

Михайло Імберовський розповів, що, ймовірно, президент, ухвалюючи таке рішення, зважав на три ключові фактори: як на Волині відбувається децентраізація, чи ефективно використовували кошти і як будували дороги.

З його слів, при Гунчику не було конструктиву різних рівнів влади, а була риторика наше – ваше. Відтак, щоби уникнути конфронтації, Гунчика звільнили.

Святослав Кравчук запевнив, що зміна губернатора – явище нормальне, однак в Україні на це реагують гостро.

«У кожній ситуації є початок, кінець. І є кульмінація. Певно, в Адміністрації побачили, що ситуація на Волині дійшла до кульмінації, і треба ухвалювати рішення. У нас зміна губернатора – як пожар. А це нормальне явище», -– пояснив він.



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Теги: Володимир Гунчик, звільнення
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