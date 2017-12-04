У луцькому виші змагалися волейболісти: перемогли тернополяни





Церемонія урочистого відкриття відбулася 23 березня у спорткомплексі Луцького НТУ, повідомили у прес-службі вишу.



За почесне перше місце у турнірі боролися чотири команди, зокрема Луцького національного технічного університету, Технічного коледжу Луцького НТУ, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк.



Відтак, із загальним результатом у 9 очок, впевнену перемогу у боротьбі здобула команда із Тернополя. Почесне друге місце посіла команда ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк. Спортсмени Луцького НТУ отримали кубок за третє місце у рейтинговій таблиці, натомість четверте місце посіла команда Технічного коледжу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У стінах Луцького національного технічного університету відбувся волейбольний турнір «Lutsk Volley» серед чоловічих команд, у якому перемогла команда Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Церемонія урочистого відкриття відбулася 23 березня у спорткомплексі Луцького НТУ, повідомили у прес-службі вишу.За почесне перше місце у турнірі боролися чотири команди, зокрема Луцького національного технічного університету, Технічного коледжу Луцького НТУ, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк.Відтак, із загальним результатом у 9 очок, впевнену перемогу у боротьбі здобула команда із Тернополя. Почесне друге місце посіла команда ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк. Спортсмени Луцького НТУ отримали кубок за третє місце у рейтинговій таблиці, натомість четверте місце посіла команда Технічного коледжу.

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