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У луцькому виші змагалися волейболісти: перемогли тернополяни

У луцькому виші змагалися волейболісти: перемогли тернополяни
У стінах Луцького національного технічного університету відбувся волейбольний турнір «Lutsk Volley» серед чоловічих команд, у якому перемогла команда Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Церемонія урочистого відкриття відбулася 23 березня у спорткомплексі Луцького НТУ, повідомили у прес-службі вишу.

За почесне перше місце у турнірі боролися чотири команди, зокрема Луцького національного технічного університету, Технічного коледжу Луцького НТУ, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк.

Відтак, із загальним результатом у 9 очок, впевнену перемогу у боротьбі здобула команда із Тернополя. Почесне друге місце посіла команда ПрАТ «SKF Україна» м. Луцьк. Спортсмени Луцького НТУ отримали кубок за третє місце у рейтинговій таблиці, натомість четверте місце посіла команда Технічного коледжу.


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Теги: волейбол, спорт, турнір
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