Український гімнаст виборов два «золота» на етапі Кубка світу

Ігор Радівілов виграв друге золото Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в Катарі.



Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, пише



"Ігор Радівілов здобув перемогу в опорному стрибку на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в м. Доха!" - йдеться в повідомленні.



Як повідомляє Трибуна, в опорному стрибку Радівілов набрав 14,599 очок. Друге місце зайняв китаєць Цюй (14.566), третє - турок Ферхат Арікан (14.533).



Днем раніше Радивілов завоював золоту медаль у вправах на кільцях, набравши 15,266 бала. Другим став гімнаст з Туреччини Ібрагім Колак (15,000), а третє місце посів китаєць Цзоу Цзин Юань (14,966).

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