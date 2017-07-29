Український гімнаст виборов два «золота» на етапі Кубка світу
Сьогодні, 05:51
Український гімнаст Ігор Радівілов виграв друге золото Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в Катарі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, пише Новое Время.
"Ігор Радівілов здобув перемогу в опорному стрибку на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в м. Доха!" - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Трибуна, в опорному стрибку Радівілов набрав 14,599 очок. Друге місце зайняв китаєць Цюй (14.566), третє - турок Ферхат Арікан (14.533).
Днем раніше Радивілов завоював золоту медаль у вправах на кільцях, набравши 15,266 бала. Другим став гімнаст з Туреччини Ібрагім Колак (15,000), а третє місце посів китаєць Цзоу Цзин Юань (14,966).
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Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, пише Новое Время.
"Ігор Радівілов здобув перемогу в опорному стрибку на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в м. Доха!" - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Трибуна, в опорному стрибку Радівілов набрав 14,599 очок. Друге місце зайняв китаєць Цюй (14.566), третє - турок Ферхат Арікан (14.533).
Днем раніше Радивілов завоював золоту медаль у вправах на кільцях, набравши 15,266 бала. Другим став гімнаст з Туреччини Ібрагім Колак (15,000), а третє місце посів китаєць Цзоу Цзин Юань (14,966).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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