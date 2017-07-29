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Український гімнаст виборов два «золота» на етапі Кубка світу

Український гімнаст виборов два «золота» на етапі Кубка світу
Український гімнаст Ігор Радівілов виграв друге золото Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в Катарі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, пише Новое Время.

"Ігор Радівілов здобув перемогу в опорному стрибку на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в м. Доха!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Трибуна, в опорному стрибку Радівілов набрав 14,599 очок. Друге місце зайняв китаєць Цюй (14.566), третє - турок Ферхат Арікан (14.533).

Днем раніше Радивілов завоював золоту медаль у вправах на кільцях, набравши 15,266 бала. Другим став гімнаст з Туреччини Ібрагім Колак (15,000), а третє місце посів китаєць Цзоу Цзин Юань (14,966).

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Теги: спорт, Ігор Радівілов, гімнастика, медаль
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