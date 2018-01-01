На Волині будують ферму канадсько-американського типу





Про це повідомив заступник директора з тваринництва ПОСП ім. Франка Дмитро Самсоненко, інформує



Усі тварини на фермі утримуватимуть безприв'язно, у вільнопровітрювальних приміщеннях.



Одне із найбільш гострих питань в аграрній галузі сьогодні – прийняття нових стандартів щодо якості молока.



Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко наголосив, що в державному та обласному бюджеті передбачені кошти на реалізацію програм підтримки тваринницької галузі та стимулювання підвищення якості молока в господарствах.



Перспектива розвитку агровиробництва – за фермерськими господарствами та великотоварним виробництвом, які здатні виготовляти продукцію високої якості. Господарствам необхідно ідентифікувати усе поголів'я ВРХ, оскільки дотації будуть надаватися лише на ідентифікованих тварин. Представник чеського дослідного господарства ТОВ "Шауманн Агрі" Ян Роусек зазначив, що з впровадження дотацій та ідентифікації сільськогосподарських тварин розпочалося реформування галузі тваринництва в Польщі та Чехії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі зводять сучасну канадсько-американську ферму, де корів утримуватимуть безприв'язно.Про це повідомив заступник директора з тваринництва ПОСП ім. Франка Дмитро Самсоненко, інформує Конкурент із посиланням на прес-службу департаменту АПР Волинської ОДА.Усі тварини на фермі утримуватимуть безприв'язно, у вільнопровітрювальних приміщеннях.Одне із найбільш гострих питань в аграрній галузі сьогодні – прийняття нових стандартів щодо якості молока.Директор департаменту агропромислового розвиткунаголосив, що в державному та обласному бюджеті передбачені кошти на реалізацію програм підтримки тваринницької галузі та стимулювання підвищення якості молока в господарствах.Перспектива розвитку агровиробництва – за фермерськими господарствами та великотоварним виробництвом, які здатні виготовляти продукцію високої якості. Господарствам необхідно ідентифікувати усе поголів'я ВРХ, оскільки дотації будуть надаватися лише на ідентифікованих тварин. Представник чеського дослідного господарства ТОВ "Шауманн Агрі"зазначив, що з впровадження дотацій та ідентифікації сільськогосподарських тварин розпочалося реформування галузі тваринництва в Польщі та Чехії.

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