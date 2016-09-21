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У Нововолинську завищили тарифи на тепло

У Нововолинську завищили тарифи на тепло
Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго» опинилося у списку тих, що завищують вартість тарифів.

Тариф на теплову енергію завищений на 3,6 %, на централізоване опалення – 4%, - повідомляє «Буг». з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Після проведення тарифної децентралізації повноваження з встановлення тарифів частині суб’єктів господарювання, що не підпадають під критерії ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перейшли до місцевих органів влади.

Отримавши такі повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП.

Непослідовність позицій окремих органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги наводять на слайдах:
У Нововолинську завищили тарифи на тепло

У Нововолинську завищили тарифи на тепло


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Теги: Нововолинськ, комуналка, тарифи
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