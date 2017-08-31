Луцькі дороги: асфальт сходить зі снігом





Це не дивно, адже значна частина дорожнього покриття вулиць і до зимової пори року була у жалюгідному стані, а з настанням весни міські дороги вражають ще більше, - пише



Те, що дороги – погані, підтверджують люди, яким ця проблема болить найбільше - водії.



Такі дороги псують не лише автомобілі, а й нерви, - кажуть водії. Тому, вважають, що це питання має бути першим у планах розпорядників бюджетних коштів міста.



Хоча у бюджеті міста передбачили 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг і більше 26 мільйонів на поточний, це не означає, що відремонтують усі ділянки. Лучанин Павло каже, що полагодити відрізок дороги у 40-му мікрорайоні міста обіцяють уже кілька років.



Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад в курсі проблеми та зазначає, що стан доріг - задовільний.



Натомість голова ОДА Олександр Савченко вказує на жахливий стан доріг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан луцьких доріг після танення снігу – незадовільний. Старі ями стали ще глибшими та з'явились нові, а деякі відрізки доріг взагалі перетворились на повноводні ріки.Це не дивно, адже значна частина дорожнього покриття вулиць і до зимової пори року була у жалюгідному стані, а з настанням весни міські дороги вражають ще більше, - пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Sfera-TV.Lutsk.Те, що дороги – погані, підтверджують люди, яким ця проблема болить найбільше - водії.Такі дороги псують не лише автомобілі, а й нерви, - кажуть водії. Тому, вважають, що це питання має бути першим у планах розпорядників бюджетних коштів міста.Хоча у бюджеті міста передбачили 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг і більше 26 мільйонів на поточний, це не означає, що відремонтують усі ділянки. Лучанинкаже, що полагодити відрізок дороги у 40-му мікрорайоні міста обіцяють уже кілька років.Перший заступник луцького міського головив курсі проблеми та зазначає, що стан доріг - задовільний.Натомість голова ОДАвказує на жахливий стан доріг.

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