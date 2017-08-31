Луцькі дороги: асфальт сходить зі снігом
Сьогодні, 05:17
Стан луцьких доріг після танення снігу – незадовільний. Старі ями стали ще глибшими та з'явились нові, а деякі відрізки доріг взагалі перетворились на повноводні ріки.
Це не дивно, адже значна частина дорожнього покриття вулиць і до зимової пори року була у жалюгідному стані, а з настанням весни міські дороги вражають ще більше, - пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Sfera-TV.Lutsk.
Те, що дороги – погані, підтверджують люди, яким ця проблема болить найбільше - водії.
Такі дороги псують не лише автомобілі, а й нерви, - кажуть водії. Тому, вважають, що це питання має бути першим у планах розпорядників бюджетних коштів міста.
Хоча у бюджеті міста передбачили 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг і більше 26 мільйонів на поточний, це не означає, що відремонтують усі ділянки. Лучанин Павло каже, що полагодити відрізок дороги у 40-му мікрорайоні міста обіцяють уже кілька років.
Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад в курсі проблеми та зазначає, що стан доріг - задовільний.
Натомість голова ОДА Олександр Савченко вказує на жахливий стан доріг.
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Це не дивно, адже значна частина дорожнього покриття вулиць і до зимової пори року була у жалюгідному стані, а з настанням весни міські дороги вражають ще більше, - пише Район. Луцьк із посиланням на сюжет Sfera-TV.Lutsk.
Те, що дороги – погані, підтверджують люди, яким ця проблема болить найбільше - водії.
Такі дороги псують не лише автомобілі, а й нерви, - кажуть водії. Тому, вважають, що це питання має бути першим у планах розпорядників бюджетних коштів міста.
Хоча у бюджеті міста передбачили 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг і більше 26 мільйонів на поточний, це не означає, що відремонтують усі ділянки. Лучанин Павло каже, що полагодити відрізок дороги у 40-му мікрорайоні міста обіцяють уже кілька років.
Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад в курсі проблеми та зазначає, що стан доріг - задовільний.
Натомість голова ОДА Олександр Савченко вказує на жахливий стан доріг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Де покараний УКРАВтодор ?..
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