Ляшко йде в мери Луцька та барбершоп в Підгайцях: як жартували на «прощальному» концерті «Замку Любарта»

Відома гумористична команда «Замок Любарта» влаштувала велике шоу на честь 5-ти річного ювілею.Концерт відбувся 27 березня у РЦ «Промінь».Привітати команду зі святом приїхали півфіналісти «Ліги Сміху» «Вот ети парни» та «Мініпанки», багаторазові переможці «Розсміши коміка» «Наш Формат» та фіналіст «Україна має талант», пародистОкрім жартів, глядачів розважив піснею «Ти єдина» шоумен, композитор та виконавець –Під час традиційного представлення учасників концерту, команда-іменинник згадувала, що цікавого з ними відбулось за 5 років діяльності.«За цей час ми сказали зі сцени 12 тисяч жартів, нам подарували 500 букетів квітів, нас 80 разів викликали на біс і ми провели дуже багато репетицій! – Да… Ось би такий ентузіазм людям, які біля Гостинця будують «Егоїст».«Виносьте шампанське, будемо святкувати! – Ви що здуріли? На сцені «бухать», де ваша культура? – Це нормально взагалі, вам можна, а нам ні? – це ви самі мені такий образ придумали. І знаєте що? Це були найкращі 5 років у моєму житті. Прям обожнюю цю роль. Я навіть жінці кажу, що я не алкаш, а «актьор».Після спогадів «Замку Любарта» на сцену вийшли гості концерту. Пародист Валерій Юрченко з'явився на сцені у образі Олега Ляшка:- Я чув, що в Луцьку з’явилась вакансія на посаду мера. Отож, приїхав запропонувати свою кандидатуру на цей пост.- Ха, Ляшко мер. Тоді точно люди з вилами на вулицю вийдуть. А крім вас більш нікого не було?- Не знаю… за мною в черзі точно ніхто не стояв.- І ось після таких політичних жартів ВолиньPost і Волинські Новини знаєте що про вас понаписують?- Нічого-нічого. Я можу і для тих і для тих бути «плохім мальчіком».Далі розпочались почергові виступи усіх команд-гостей. Першими виступали гумористи з «Наш Формат» місто Кам’янець-Подільський.- Заспокоїлись усі, ми задоволені тим, що маємо.- Да, я молодий лікар у мене зарплата 3200 грн і я щасливий.- Я молодий вчитель в мене зарплата 3200 грн і я щасливий.- Державні працівники в яких батьки в Італії на заробітках…Продовжили концерт півфіналісти Ліги Сміху «Вот ети парни» з міста Київ, які «розкрили» секрет створення мікрорайону ЛПЗ, а буквально підірвала зал учасниця команди Таня, яка співала знамениту пісню про число Пі.Далі запалював у різних образах Валерій Юрченко. На сцені лучанам пощастило побачити Григорія Лепса, Миколу Баскова, Олександра Пономарьова, Олега Винника, Стаса Михайлова та Сергія Шнурова. Талановитий гуморист чудово перевтілився у ролі відомих виконавців, публіка була в захваті.Передостанніми виступали талановиті учасники команди «Мініпанки». Їхня фішка у тому, що їхні виступи озвучуються тільки одним голосом, а учасники одягнені у маски. Хлопці навіть жартують з цього приводу, кажучи, що не зрозуміло хто й коли з них говоритьЗакривала вечір команда «Замок Любарта», яка прямісінько на сцені «передумала прощатися» та вирішила продовжити діяльність.Вашій увазі підбірка жартів:***Уявіть ситуацію, коли мама поїхала на вихідні залишивши вас за головного, і день, коли вона ось-ось повернеться.- Братан рости, братан рости!- Синок, а я щось не зрозуміла, чому ти поливаєш штучні квіти?- Братан тверезій, братан тверезій!***Чоловік вирішив зробити подарунок своїй дружині.- Добрий день. Скільки коштує ця шуба?- Вона обійдеться вам 32 тисячі гривень.- Ого. А можна ще раз, тільки повільніше?- Вона обійдеться…- Во! Вона обійдеться.***Уявіть, що в Підгайцях відкрився перший бардершоп.- Добрий день, а можна підстригтись?- Та вам в принципі і так «нічо».- Серйозно?- Для Підгайців прямо «вау».- Дякую, дякую!- Ей, 200 грн.- Тримай.- Алан Делон.Завершуючи шоу команди розмовляли про те, чому ж концерт має назву «Прощальний» та зійшлися на тому, що кожен фініш це по суті старт. Тож Замок Любарта повернеться до роботи, лише з деякими оновленнями.