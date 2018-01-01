У Луцьку студенти завітали на екскурсію в «ПриватБанк»*
Сьогодні, 04:03
«ПриватБанк» завжди радий вітати на екскурсіях тих, хто ще не визначився з майбутньою професією.
Так, роботу фінансової установи зсередини побачили студенти Луцького національного технічного університету, - повідомляє прес-служба установи.
Студенти факультету бізнесу та факультету обліку та фінансів Луцького НТУ спробували себе в ролі спеціалістів з обслуговування клієнтів, побачили, як працюють касири та оператори контактного центру, а також дізналися основні правила фінансової безпеки.
Окрім того, студентам розповіли про онлайн-практику у «ПриватБанку». Це унікальна можливість пройти практику, не виходячи з дому, при цьому навчаючись всьому тому, чого й стажери, котрі починають працювати в банку.
Щоб пройти практику у «ПриватБанку», необхідно зареєструватися на сайті https://practice.privatbank.ua. По завершенню кожен випускник отримує офіційний сертифікат, який за потребою може пред’явити в університеті.
Та основна перевага онлайн-практики у «ПриватБанку» - це те, що вона не перетворюється на «відбування» годин для університету, а стає першою сходинкою у кар’єрі майбутніх банкірів. Найуспішніші практиканти зараховуються до кадрового резерву фінустанови та мають шанс отримати престижну роботу у банку, який обслуговує більш ніж половину українців.
Нагадаємо, що за підсумками дослідження ринку роботодавців за 2017 рік від компанії Ernst & Young, «ПриватБанк» став шостим у рейтингу найкращих українських роботодавців.
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Так, роботу фінансової установи зсередини побачили студенти Луцького національного технічного університету, - повідомляє прес-служба установи.
Студенти факультету бізнесу та факультету обліку та фінансів Луцького НТУ спробували себе в ролі спеціалістів з обслуговування клієнтів, побачили, як працюють касири та оператори контактного центру, а також дізналися основні правила фінансової безпеки.
Окрім того, студентам розповіли про онлайн-практику у «ПриватБанку». Це унікальна можливість пройти практику, не виходячи з дому, при цьому навчаючись всьому тому, чого й стажери, котрі починають працювати в банку.
Щоб пройти практику у «ПриватБанку», необхідно зареєструватися на сайті https://practice.privatbank.ua. По завершенню кожен випускник отримує офіційний сертифікат, який за потребою може пред’явити в університеті.
Та основна перевага онлайн-практики у «ПриватБанку» - це те, що вона не перетворюється на «відбування» годин для університету, а стає першою сходинкою у кар’єрі майбутніх банкірів. Найуспішніші практиканти зараховуються до кадрового резерву фінустанови та мають шанс отримати престижну роботу у банку, який обслуговує більш ніж половину українців.
Нагадаємо, що за підсумками дослідження ринку роботодавців за 2017 рік від компанії Ernst & Young, «ПриватБанк» став шостим у рейтингу найкращих українських роботодавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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