Синоптики обіцяють «літо» на Великдень





Про це пише



"Найближчими днями весна має серйозні наміри порадувати мешканців нашої країни теплом", - повідомляє Facebook Гідрометцентру.



За інформацією синоптика Наталки Діденко, холодна погода протримається ще в четвер, 29 березня.



"Протягом дня температура повітря буде низькуватою: на Півночі -1+4 градуси. У більшості областей +2+6 градусів. На Півдні +5+11 градусів", - написала синоптик у своєму Facebook.



По всій території України періодично будуть опади - дощ або мокрий сніг, залежно від температури повітря.



А от з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися. "Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі", - каже Наталка Діденко.



30 березня синоптики прогнозують невеликий дощ в західних, північних та центральних областях. На решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.



У п'ятницю в південних та західних регіонах температура вдень 9-14° тепла, на решті території - 5-10° вище нуля. Вночі можуть бути заморозки.



"Будьте особливо уважними до старших людей, які в таку погоду особливо вразливі", - звертає увагу синоптик.



А от наступного тижня в Україну прийде справжня весна. На Великодні свята температура може піднятися до 22 градусів тепла. Опадів не прогнозують.



Синоптики не очікують навіть нічних заморозків.



На Великдень, 8 квітня, в Україні буде суха погода, температура коливатиметься від 14 до 18 градусів. А жителям західних областей навіть обіцяють 20-22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики обіцяють у найближчі дні підвищення температури повітря.Про це пише ВВС Україна "Найближчими днями весна має серйозні наміри порадувати мешканців нашої країни теплом", - повідомляє Facebook Гідрометцентру.За інформацією синоптика, холодна погода протримається ще в четвер, 29 березня."Протягом дня температура повітря буде низькуватою: на Півночі -1+4 градуси. У більшості областей +2+6 градусів. На Півдні +5+11 градусів", - написала синоптик у своєму Facebook.По всій території України періодично будуть опади - дощ або мокрий сніг, залежно від температури повітря.А от з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися. "Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі", - каже Наталка Діденко.30 березня синоптики прогнозують невеликий дощ в західних, північних та центральних областях. На решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.У п'ятницю в південних та західних регіонах температура вдень 9-14° тепла, на решті території - 5-10° вище нуля. Вночі можуть бути заморозки."Будьте особливо уважними до старших людей, які в таку погоду особливо вразливі", - звертає увагу синоптик.А от наступного тижня в Україну прийде справжня весна. На Великодні свята температура може піднятися до 22 градусів тепла. Опадів не прогнозують.Синоптики не очікують навіть нічних заморозків.На Великдень, 8 квітня, в Україні буде суха погода, температура коливатиметься від 14 до 18 градусів. А жителям західних областей навіть обіцяють 20-22°.

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