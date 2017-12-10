Синоптики обіцяють «літо» на Великдень
Сьогодні, 11:18
Синоптики обіцяють у найближчі дні підвищення температури повітря.
Про це пише ВВС Україна.
"Найближчими днями весна має серйозні наміри порадувати мешканців нашої країни теплом", - повідомляє Facebook Гідрометцентру.
За інформацією синоптика Наталки Діденко, холодна погода протримається ще в четвер, 29 березня.
"Протягом дня температура повітря буде низькуватою: на Півночі -1+4 градуси. У більшості областей +2+6 градусів. На Півдні +5+11 градусів", - написала синоптик у своєму Facebook.
По всій території України періодично будуть опади - дощ або мокрий сніг, залежно від температури повітря.
А от з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися. "Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі", - каже Наталка Діденко.
30 березня синоптики прогнозують невеликий дощ в західних, північних та центральних областях. На решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
У п'ятницю в південних та західних регіонах температура вдень 9-14° тепла, на решті території - 5-10° вище нуля. Вночі можуть бути заморозки.
"Будьте особливо уважними до старших людей, які в таку погоду особливо вразливі", - звертає увагу синоптик.
А от наступного тижня в Україну прийде справжня весна. На Великодні свята температура може піднятися до 22 градусів тепла. Опадів не прогнозують.
Синоптики не очікують навіть нічних заморозків.
На Великдень, 8 квітня, в Україні буде суха погода, температура коливатиметься від 14 до 18 градусів. А жителям західних областей навіть обіцяють 20-22°.
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Про це пише ВВС Україна.
"Найближчими днями весна має серйозні наміри порадувати мешканців нашої країни теплом", - повідомляє Facebook Гідрометцентру.
За інформацією синоптика Наталки Діденко, холодна погода протримається ще в четвер, 29 березня.
"Протягом дня температура повітря буде низькуватою: на Півночі -1+4 градуси. У більшості областей +2+6 градусів. На Півдні +5+11 градусів", - написала синоптик у своєму Facebook.
По всій території України періодично будуть опади - дощ або мокрий сніг, залежно від температури повітря.
А от з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися. "Проте цей приємний метеофакт дещо розвіє поривчастий, до штормового, східний та північно-східний вітер. А також періодичні дощі", - каже Наталка Діденко.
30 березня синоптики прогнозують невеликий дощ в західних, північних та центральних областях. На решті території - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
У п'ятницю в південних та західних регіонах температура вдень 9-14° тепла, на решті території - 5-10° вище нуля. Вночі можуть бути заморозки.
"Будьте особливо уважними до старших людей, які в таку погоду особливо вразливі", - звертає увагу синоптик.
А от наступного тижня в Україну прийде справжня весна. На Великодні свята температура може піднятися до 22 градусів тепла. Опадів не прогнозують.
Синоптики не очікують навіть нічних заморозків.
На Великдень, 8 квітня, в Україні буде суха погода, температура коливатиметься від 14 до 18 градусів. А жителям західних областей навіть обіцяють 20-22°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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