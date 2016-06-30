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Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни

Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
У Володимирі-Волинському обговорили проект рішення щодо монетизацій пільг.

Під час прес-брифінгу 29-го травня начальник відділу персоніфікованого обліку міськвиконкому Ольга Томашук детально розповіла на що розраховувати пільговикам міста.

Відразу зазначимо, що монетизація пільг не буде стосуватися пенсіонерів. Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук наголосив, що й далі у місті будуть курсувати пільгові рейси до масивів “Дачний” та “Сонячний”.

Томашук зазначила, що на сьогоднішній день мають проект розпорядження про затвердження розміру виплат пільговим категоріям на 2018 рік. Показник склали шляхом визначення середньої вартості проїзду в громадському міському транспорті по Волинській області. Він склав 2 гривні та 30 копійок на одну поїздку. Таких поїздок згідно Постанови передбачають 30 в місяць.

Відразу додамо, що одна поїздка у міському громадському транспорті Володимира-Волинського коштує 4 гривні.

Пані Ольга Томашук продовжила і додала, що уряд передбачив правку і дозволив органам місцевого самоврядування збільшувати суму щомісячної виплати та кількість поїздок.

Відтак пільговики отримають:

- для учасників бойових дій – 69 гривень;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи – 166 гривень;
- діти-інваліди, які навчаються у ВНЗ чи училищах – 332 гривні на місяць.

Зауважимо, що повністю зобов’язання фінансувати виплату коштів уряд переклав на місцевий бюджет. Наголосимо, що наразі це лише Проект рішення, який ще має пройти обговорення.

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Теги: пільги, монетизація
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