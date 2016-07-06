Луцька влада тисне на бізнес сильніше, ніж за Януковича, — Андрій Покровський

Андрій Покровський заявив, що на нього тиснуть боку влади Луцька в особі партії «УКРОП».



Андрій Покровський назвав незаконне рішення міськвиконкому про розірвання договору між басейном і "Проміньпарксервісом" політичним тиском на депутата. Про це він сказав 30 травня під час засідання сесії Луцькради, - пише



Нагадаємо, що виконавчий комітет, незважаючи на відсутність необхідних підстав, спільне бажання директорів «Променя» і споршколи сісти за стіл переговорів та домовитися, все-одно вирішив прийняти рішення, яким забрав у розважального центру парковку.



Депутат сказав, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.



Він сказав, що з початку року з програми співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 було вкрадено 10 мільйонів гривень і до цих пір їх туди міська влада так і не повернула.



«Ці гроші виключно належать учасникам АТО!», – зазначив Андрій Покровський.







Він додав, що так само гальмується міською владою і програма «Округи без депутатів», звідки знову ж таки було взято 1,2 мільйона гривень, які туди не повернули. Так само влада зволікає з ініціативою депутата Покровського про закупівлю мультибордів в кожну школу Луцька.



«Щоб депутати не проявляли себе зайвою активністю їх б'ють по рукам. Це можна порівняти, як зі злочинним режимом Януковича. Щодо інвесторів, то за останні роки ми бачили безпрецедентні випадки відношення влади щодо «Порт-сіті». Ми бачимо що був виставлений за двері «Макдокнальдс», «Богдан моторс». Ніхто не вступив навіть в перемовини з керівництвом», - сказав Андрій Покровський.







Депутат вважає, що така поведінка міської влади є недопустимою і звернувся до депутатів, аби вони не калічили свою совість виконуючи завдання партійних босів, а згадали, що в першу чергу є обранцями громади міста.



«Не калічте рідне місто, наше з вами місто, наш спільний дім. Закликаю ще раз до того, що ви маєте усвідомити: ніхто з вам не поїде жити за кордон, ваші рідні, близькі будуть жити у Луцьку . Ви несете відповідальність за те, що відбувається з містом», – резюмував обранець громади.



Сесійна зала підтримали заяву Покровського оплесками.



Дізнатися детальніше про те, як у «Променя» відбирали парковку можна, переглянувши сюжет, який підготували журналісти «Сфера-ТВ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькрадизаявив, що на нього тиснуть боку влади Луцька в особі партії «УКРОП».Андрій Покровський назвав незаконне рішення міськвиконкому про розірвання договору між басейном і "Проміньпарксервісом" політичним тиском на депутата. Про це він сказав 30 травня під час засідання сесії Луцькради, - пише Конкурент Нагадаємо, що виконавчий комітет, незважаючи на відсутність необхідних підстав, спільне бажання директорів «Променя» і споршколи сісти за стіл переговорів та домовитися, все-одно вирішив прийняти рішення, яким забрав у розважального центру парковку.Депутат сказав, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.Він сказав, що з початку року з програми співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 було вкрадено 10 мільйонів гривень і до цих пір їх туди міська влада так і не повернула.«Ці гроші виключно належать учасникам АТО!», – зазначив Андрій Покровський.Він додав, що так само гальмується міською владою і програма «Округи без депутатів», звідки знову ж таки було взято 1,2 мільйона гривень, які туди не повернули. Так само влада зволікає з ініціативою депутата Покровського про закупівлю мультибордів в кожну школу Луцька.«Щоб депутати не проявляли себе зайвою активністю їх б'ють по рукам. Це можна порівняти, як зі злочинним режимом Януковича. Щодо інвесторів, то за останні роки ми бачили безпрецедентні випадки відношення влади щодо «Порт-сіті». Ми бачимо що був виставлений за двері «Макдокнальдс», «Богдан моторс». Ніхто не вступив навіть в перемовини з керівництвом», - сказав Андрій Покровський.Депутат вважає, що така поведінка міської влади є недопустимою і звернувся до депутатів, аби вони не калічили свою совість виконуючи завдання партійних босів, а згадали, що в першу чергу є обранцями громади міста.«Не калічте рідне місто, наше з вами місто, наш спільний дім. Закликаю ще раз до того, що ви маєте усвідомити: ніхто з вам не поїде жити за кордон, ваші рідні, близькі будуть жити у Луцьку . Ви несете відповідальність за те, що відбувається з містом», – резюмував обранець громади.Сесійна зала підтримали заяву Покровського оплесками.Дізнатися детальніше про те, як у «Променя» відбирали парковку можна, переглянувши сюжет, який підготували журналісти «Сфера-ТВ».

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