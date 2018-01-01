Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 травня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с.Маркелівка, Когильне

2. 09:00 – 17:00

АЗС „ВОГ”, авто мийка, склад с.Федорівка: вул. Набережна, Володимирська 1-13, 2-20,

м.Вол.-Вол.: вул. Стефанівська, Устилузька 137-177, Федорівська



Горохівський район



1.09:00-17:00

КП"Горохівський райсількомунгосп"-База

вул. Берестецька,8 м. Горохів

Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1,2,3,4,5

Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор-м. Горохів, вул. Ватутіна



Іваничівський район



1.9:30-16:30

(частково) с.Петрово, с.Поромів вул.Колгоспна(Сонячна), Центральна, (територія колишнього колгоспу)

2.9:00-17:00

смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква



Камінь-Каширський район



1.09:40 – 16:40

с.Качин, вул.Лихачівка, вул.Зелена.



Луцький район



1. 09:30 – 17:00

ФОП Мельничук Т.Я.

ФОП Баранова Д.В.

Милушівське споживче товариство с.Княгининок вул.Інтернатська, Тополева, Черешнева

2.09:30 – 17:00

ФОП Заінчковська Г.М.

ФОП Кашуба В.В.

ФАП, Буд. культури с. Сирники с.Сирники вул.Комка, Ковельська, Сарнівська

3.10:00-16:00

СГТзОВ «Лище»

ФОП Гаврилюк Ю.Р.

Кафе «Світанок»

Теремнівське споживче товариство

Амбулаторія, Буд. культури с. Лище с.Лище вул. Шкільна



Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

Магазини, с.Пульмо

2.9:00-17:00

Масив, звязок МТС, Київстар, магазин с.Згорани вул.Мельницька, Прирічна

3. КТП-259 КТП 255 9:00-18:00 Магазини кіоск Світязь вул Жовтнева, Вересова, Миру



Любешівський район



1.10:00-17:00 Магазин, школа, ФАП с.Щетинь,

ФОП Лесик с.М.Глуша, хутір Заріка, хутір Отвержениця, с.Щитинь



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

с.Шахтарське

2.09:00-17:00

Дачі м.Нововолинськ

вул.Заводська

п-т Дружби, 43- 47, 20-49

вул.Крайня

вул.Б.Хмельницького

пров.Крайній

вул.Зелена, 34-50, 37-51



Рожищенський район



1.9:00-17:00

Торгові павільйони, магазини (м.Рожище, в.Мазепи), ФОП Бута Н.Я. (кафе "Меридіан") м.Рожище, в.Мазепи, Залізнична, Чкалова

2. 9:00-17:00

с.Любче (ФАП, церква, торгові кіоски, зернотік, картоплесховище, млин, ГРП), с.Доросині (овочесховище), с.Кроватка (магазин, ФАП, школа, ГРП) с.Любче, в.Ковельська, Зелена, Садова, Молодіжна, А.Савчук, Тиха, с.Кроватка (повністю)

3.9:00-17:00 Картоплесховище, ГРП (с.Переспа, в.Квітнева), ветдільниця с.Переспа, в.Спортивна, Гайова, Квітнева, Ковельська, Вишнева



Турійський район



1.10:00-16:30

ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва

2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення , СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, дит.садок, столова, школа, клуб,ФОП Стичук, Дяк – магазин, АГРС, АТС, ФАП, бібліотека, Клюська с/р- клуб, ДКУ, ТРСТ- магазин с.Селець, Волиця



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с.Маркелівка, Когильне2. 09:00 – 17:00АЗС „ВОГ”, авто мийка, склад с.Федорівка: вул. Набережна, Володимирська 1-13, 2-20,м.Вол.-Вол.: вул. Стефанівська, Устилузька 137-177, Федорівська1.09:00-17:00КП"Горохівський райсількомунгосп"-Базавул. Берестецька,8 м. ГорохівГорохівське ВУЖКГ-Скважина №1,2,3,4,5Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор-м. Горохів, вул. Ватутіна1.9:30-16:30(частково) с.Петрово, с.Поромів вул.Колгоспна(Сонячна), Центральна, (територія колишнього колгоспу)2.9:00-17:00смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква1.09:40 – 16:40с.Качин, вул.Лихачівка, вул.Зелена.1. 09:30 – 17:00ФОП Мельничук Т.Я.ФОП Баранова Д.В.Милушівське споживче товариство с.Княгининок вул.Інтернатська, Тополева, Черешнева2.09:30 – 17:00ФОП Заінчковська Г.М.ФОП Кашуба В.В.ФАП, Буд. культури с. Сирники с.Сирники вул.Комка, Ковельська, Сарнівська3.10:00-16:00СГТзОВ «Лище»ФОП Гаврилюк Ю.Р.Кафе «Світанок»Теремнівське споживче товариствоАмбулаторія, Буд. культури с. Лище с.Лище вул. Шкільна1.9:00-17:00Магазини, с.Пульмо2.9:00-17:00Масив, звязок МТС, Київстар, магазин с.Згорани вул.Мельницька, Прирічна3. КТП-259 КТП 255 9:00-18:00 Магазини кіоск Світязь вул Жовтнева, Вересова, Миру1.10:00-17:00 Магазин, школа, ФАП с.Щетинь,ФОП Лесик с.М.Глуша, хутір Заріка, хутір Отвержениця, с.Щитинь1. 09:00-17:00с.Шахтарське2.09:00-17:00Дачі м.Нововолинськвул.Заводськап-т Дружби, 43- 47, 20-49вул.Крайнявул.Б.Хмельницькогопров.Крайнійвул.Зелена, 34-50, 37-511.9:00-17:00Торгові павільйони, магазини (м.Рожище, в.Мазепи), ФОП Бута Н.Я. (кафе "Меридіан") м.Рожище, в.Мазепи, Залізнична, Чкалова2. 9:00-17:00с.Любче (ФАП, церква, торгові кіоски, зернотік, картоплесховище, млин, ГРП), с.Доросині (овочесховище), с.Кроватка (магазин, ФАП, школа, ГРП) с.Любче, в.Ковельська, Зелена, Садова, Молодіжна, А.Савчук, Тиха, с.Кроватка (повністю)3.9:00-17:00 Картоплесховище, ГРП (с.Переспа, в.Квітнева), ветдільниця с.Переспа, в.Спортивна, Гайова, Квітнева, Ковельська, Вишнева1.10:00-16:30ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення , СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, дит.садок, столова, школа, клуб,ФОП Стичук, Дяк – магазин, АГРС, АТС, ФАП, бібліотека, Клюська с/р- клуб, ДКУ, ТРСТ- магазин с.Селець, Волиця

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