Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маркелівка, Когильне
2. 09:00 – 17:00
АЗС „ВОГ”, авто мийка, склад с.Федорівка: вул. Набережна, Володимирська 1-13, 2-20,
м.Вол.-Вол.: вул. Стефанівська, Устилузька 137-177, Федорівська
Горохівський район
1.09:00-17:00
КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
вул. Берестецька,8 м. Горохів
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1,2,3,4,5
Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор-м. Горохів, вул. Ватутіна
Іваничівський район
1.9:30-16:30
(частково) с.Петрово, с.Поромів вул.Колгоспна(Сонячна), Центральна, (територія колишнього колгоспу)
2.9:00-17:00
смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 16:40
с.Качин, вул.Лихачівка, вул.Зелена.
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Мельничук Т.Я.
ФОП Баранова Д.В.
Милушівське споживче товариство с.Княгининок вул.Інтернатська, Тополева, Черешнева
2.09:30 – 17:00
ФОП Заінчковська Г.М.
ФОП Кашуба В.В.
ФАП, Буд. культури с. Сирники с.Сирники вул.Комка, Ковельська, Сарнівська
3.10:00-16:00
СГТзОВ «Лище»
ФОП Гаврилюк Ю.Р.
Кафе «Світанок»
Теремнівське споживче товариство
Амбулаторія, Буд. культури с. Лище с.Лище вул. Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
Магазини, с.Пульмо
2.9:00-17:00
Масив, звязок МТС, Київстар, магазин с.Згорани вул.Мельницька, Прирічна
3. КТП-259 КТП 255 9:00-18:00 Магазини кіоск Світязь вул Жовтнева, Вересова, Миру
Любешівський район
1.10:00-17:00 Магазин, школа, ФАП с.Щетинь,
ФОП Лесик с.М.Глуша, хутір Заріка, хутір Отвержениця, с.Щитинь
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
с.Шахтарське
2.09:00-17:00
Дачі м.Нововолинськ
вул.Заводська
п-т Дружби, 43- 47, 20-49
вул.Крайня
вул.Б.Хмельницького
пров.Крайній
вул.Зелена, 34-50, 37-51
Рожищенський район
1.9:00-17:00
Торгові павільйони, магазини (м.Рожище, в.Мазепи), ФОП Бута Н.Я. (кафе "Меридіан") м.Рожище, в.Мазепи, Залізнична, Чкалова
2. 9:00-17:00
с.Любче (ФАП, церква, торгові кіоски, зернотік, картоплесховище, млин, ГРП), с.Доросині (овочесховище), с.Кроватка (магазин, ФАП, школа, ГРП) с.Любче, в.Ковельська, Зелена, Садова, Молодіжна, А.Савчук, Тиха, с.Кроватка (повністю)
3.9:00-17:00 Картоплесховище, ГРП (с.Переспа, в.Квітнева), ветдільниця с.Переспа, в.Спортивна, Гайова, Квітнева, Ковельська, Вишнева
Турійський район
1.10:00-16:30
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення , СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, дит.садок, столова, школа, клуб,ФОП Стичук, Дяк – магазин, АГРС, АТС, ФАП, бібліотека, Клюська с/р- клуб, ДКУ, ТРСТ- магазин с.Селець, Волиця
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с.Маркелівка, Когильне
2. 09:00 – 17:00
АЗС „ВОГ”, авто мийка, склад с.Федорівка: вул. Набережна, Володимирська 1-13, 2-20,
м.Вол.-Вол.: вул. Стефанівська, Устилузька 137-177, Федорівська
Горохівський район
1.09:00-17:00
КП"Горохівський райсількомунгосп"-База
вул. Берестецька,8 м. Горохів
Горохівське ВУЖКГ-Скважина №1,2,3,4,5
Концерн радіомовлення, радіозв'зку та телебачення-Ретранслятор-м. Горохів, вул. Ватутіна
Іваничівський район
1.9:30-16:30
(частково) с.Петрово, с.Поромів вул.Колгоспна(Сонячна), Центральна, (територія колишнього колгоспу)
2.9:00-17:00
смт.Іваничі вул.Ювілейна, Підцерква
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 16:40
с.Качин, вул.Лихачівка, вул.Зелена.
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Мельничук Т.Я.
ФОП Баранова Д.В.
Милушівське споживче товариство с.Княгининок вул.Інтернатська, Тополева, Черешнева
2.09:30 – 17:00
ФОП Заінчковська Г.М.
ФОП Кашуба В.В.
ФАП, Буд. культури с. Сирники с.Сирники вул.Комка, Ковельська, Сарнівська
3.10:00-16:00
СГТзОВ «Лище»
ФОП Гаврилюк Ю.Р.
Кафе «Світанок»
Теремнівське споживче товариство
Амбулаторія, Буд. культури с. Лище с.Лище вул. Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
Магазини, с.Пульмо
2.9:00-17:00
Масив, звязок МТС, Київстар, магазин с.Згорани вул.Мельницька, Прирічна
3. КТП-259 КТП 255 9:00-18:00 Магазини кіоск Світязь вул Жовтнева, Вересова, Миру
Любешівський район
1.10:00-17:00 Магазин, школа, ФАП с.Щетинь,
ФОП Лесик с.М.Глуша, хутір Заріка, хутір Отвержениця, с.Щитинь
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
с.Шахтарське
2.09:00-17:00
Дачі м.Нововолинськ
вул.Заводська
п-т Дружби, 43- 47, 20-49
вул.Крайня
вул.Б.Хмельницького
пров.Крайній
вул.Зелена, 34-50, 37-51
Рожищенський район
1.9:00-17:00
Торгові павільйони, магазини (м.Рожище, в.Мазепи), ФОП Бута Н.Я. (кафе "Меридіан") м.Рожище, в.Мазепи, Залізнична, Чкалова
2. 9:00-17:00
с.Любче (ФАП, церква, торгові кіоски, зернотік, картоплесховище, млин, ГРП), с.Доросині (овочесховище), с.Кроватка (магазин, ФАП, школа, ГРП) с.Любче, в.Ковельська, Зелена, Садова, Молодіжна, А.Савчук, Тиха, с.Кроватка (повністю)
3.9:00-17:00 Картоплесховище, ГРП (с.Переспа, в.Квітнева), ветдільниця с.Переспа, в.Спортивна, Гайова, Квітнева, Ковельська, Вишнева
Турійський район
1.10:00-16:30
ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення , СКЗ, Селецька с/р- адмінприміщення, дит.садок, столова, школа, клуб,ФОП Стичук, Дяк – магазин, АГРС, АТС, ФАП, бібліотека, Клюська с/р- клуб, ДКУ, ТРСТ- магазин с.Селець, Волиця
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мріє стати пожежником: просять привітати сина загиблого бійця
Сьогодні, 19:33
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
Сьогодні, 18:34