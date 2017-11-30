Покарають водія, який відмовився перевозити дітей загиблого Героя

ганебний випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО з Луцька Романа Луцюка.



Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.



Нещодавно водій цього АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого.



Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.



Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.



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