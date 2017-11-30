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Покарають водія, який відмовився перевозити дітей загиблого Героя

Покарають водія, який відмовився перевозити дітей загиблого Героя
Керівництво Львівського АТП 14631 попросило вибачення за ганебний випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО з Луцька Романа Луцюка.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Нещодавно водій цього АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого.

Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.

Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.

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Теги: водій, маршрутка
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