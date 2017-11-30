Покарають водія, який відмовився перевозити дітей загиблого Героя
Сьогодні, 06:05
Керівництво Львівського АТП 14631 попросило вибачення за ганебний випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО з Луцька Романа Луцюка.
Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Нещодавно водій цього АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого.
Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.
Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.
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Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Нещодавно водій цього АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого.
Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.
Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.
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