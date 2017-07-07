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Селяни посварилися з чиновниками через міст

Селяни посварилися з чиновниками через міст
У селі Боровичі Маневицького району спалахнув конфлікт через знесення мосту.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Працівники «Укртрансбезпеки» вимагають у селищної ради прибрати наплавну конструкцію, що з’єднує два береги річки Стир.

Місцеві ж мешканці наполягають – не чіпати пором, бо з їх слів, він для села має стратегічне значення.

Про подробиці конфлікту – у сюжеті.



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Теги: конфлікт, Волинь
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