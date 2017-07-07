Селяни посварилися з чиновниками через міст
Сьогодні, 05:18
У селі Боровичі Маневицького району спалахнув конфлікт через знесення мосту.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Працівники «Укртрансбезпеки» вимагають у селищної ради прибрати наплавну конструкцію, що з’єднує два береги річки Стир.
Місцеві ж мешканці наполягають – не чіпати пором, бо з їх слів, він для села має стратегічне значення.
Про подробиці конфлікту – у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Працівники «Укртрансбезпеки» вимагають у селищної ради прибрати наплавну конструкцію, що з’єднує два береги річки Стир.
Місцеві ж мешканці наполягають – не чіпати пором, бо з їх слів, він для села має стратегічне значення.
Про подробиці конфлікту – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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