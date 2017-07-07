Селяни посварилися з чиновниками через міст





Про це повідомляє



Працівники «Укртрансбезпеки» вимагають у селищної ради прибрати наплавну конструкцію, що з’єднує два береги річки Стир.



Місцеві ж мешканці наполягають – не чіпати пором, бо з їх слів, він для села має стратегічне значення.



Про подробиці конфлікту – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боровичі Маневицького району спалахнув конфлікт через знесення мосту.Про це повідомляє ВРД НСТУ Працівники «Укртрансбезпеки» вимагають у селищної ради прибрати наплавну конструкцію, що з’єднує два береги річки Стир.Місцеві ж мешканці наполягають – не чіпати пором, бо з їх слів, він для села має стратегічне значення.Про подробиці конфлікту – у сюжеті.

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