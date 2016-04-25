У Шацькому районі хочуть більше копів

У Шацькому районі просять збільшити кількість правоохоронців та встановити відеоспостереження через велику кількість крадіжок у курортній зоні.Про це під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутатДепутат розповів, що має чимало звернень від мешканців району та працівників відділу поліції щодо криміногенної ситуації в районі та нестачі засобі у правоохоронців. Мовляв, у районі трапляється чимала кількість крадіжок, хуліганств, випадків проникнення в домівки. Тож нестача правоохоронців – гостре питання.«Прошу посприяти збільшенню штату Шпацького відділу поліції принаймні на 2 одиниці особового складу», адресував свій запит депутат очільнику головного управління Нацполіції на Волиніта голові ОДАТакож Зінкевич наголосив на необхідності збільшенню кількості засобів моніторингу, зокрема встановлення відеокамер, необхідних для роботи правоохоронців.