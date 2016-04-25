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У Шацькому районі хочуть більше копів

У Шацькому районі хочуть більше копів
У Шацькому районі просять збільшити кількість правоохоронців та встановити відеоспостереження через велику кількість крадіжок у курортній зоні.

Про це під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутат Костянтин Зінкевич.

Депутат розповів, що має чимало звернень від мешканців району та працівників відділу поліції щодо криміногенної ситуації в районі та нестачі засобі у правоохоронців. Мовляв, у районі трапляється чимала кількість крадіжок, хуліганств, випадків проникнення в домівки. Тож нестача правоохоронців – гостре питання.

«Прошу посприяти збільшенню штату Шпацького відділу поліції принаймні на 2 одиниці особового складу», адресував свій запит депутат очільнику головного управління Нацполіції на Волині Петру Шпизі та голові ОДА Олександру Савченко.

Також Зінкевич наголосив на необхідності збільшенню кількості засобів моніторингу, зокрема встановлення відеокамер, необхідних для роботи правоохоронців.

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Теги: Шацьк, поліція
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