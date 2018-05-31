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Підлітка-велосипедиста збило поліцейське авто на «спецзавданні»

Підлітка-велосипедиста збило поліцейське авто на «спецзавданні»
У Києві на нерегульованому пішохідному переході поліцейська машина збила 13-річного велосипедиста. Його госпіталізували.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Раніше повідомлялося, що це могло бути передове авто з супроводу президента Петра Порошенка. Натомість поліція стверджує, що у ДТП потрапило авто, яке було на спецзавданні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

«Автопригода за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 години. Volkswagen збив хлопчика, який їхав на велосипеді. У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, «швидка» доставила його в лікарню», – йдеться в повідомленні.


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Теги: ДТП
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