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У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО

У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО
Луцькі патрульні затримали автомобільних шахраїв.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

У четвер, 31 травня, у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який перебував в орієнтуванні як транспортний засіб, яким заволоділи незаконно.

Всередині перебувало 2 осіб, 1993 та 1985 років народження.
Їх тимчасово затримали та передали далі слідчо-оперативній групі.

А на посту в Цумані поліцейські зупинили Renault, водій якого заправився в Підгайцях і не розрахувався за пальне та поїхав.

2 чоловіків, 1997 та 1992 років народження, передали слідчим.

У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО
У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, Цумань
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