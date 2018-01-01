У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО

Луцькі патрульні затримали автомобільних шахраїв.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.У четвер, 31 травня, у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який перебував в орієнтуванні як транспортний засіб, яким заволоділи незаконно.Всередині перебувало 2 осіб, 1993 та 1985 років народження.Їх тимчасово затримали та передали далі слідчо-оперативній групі.А на посту в Цумані поліцейські зупинили Renault, водій якого заправився в Підгайцях і не розрахувався за пальне та поїхав.2 чоловіків, 1997 та 1992 років народження, передали слідчим.