У Луцьку та Цумані затримали автомобільних шахраїв. ФОТО
Сьогодні, 09:53
Луцькі патрульні затримали автомобільних шахраїв.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
У четвер, 31 травня, у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який перебував в орієнтуванні як транспортний засіб, яким заволоділи незаконно.
Всередині перебувало 2 осіб, 1993 та 1985 років народження.
Їх тимчасово затримали та передали далі слідчо-оперативній групі.
А на посту в Цумані поліцейські зупинили Renault, водій якого заправився в Підгайцях і не розрахувався за пальне та поїхав.
2 чоловіків, 1997 та 1992 років народження, передали слідчим.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
У четвер, 31 травня, у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який перебував в орієнтуванні як транспортний засіб, яким заволоділи незаконно.
Всередині перебувало 2 осіб, 1993 та 1985 років народження.
Їх тимчасово затримали та передали далі слідчо-оперативній групі.
А на посту в Цумані поліцейські зупинили Renault, водій якого заправився в Підгайцях і не розрахувався за пальне та поїхав.
2 чоловіків, 1997 та 1992 років народження, передали слідчим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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