«Я тобі не зобов'язана звільняти місце», - лучанка про пенсіонерів у транспорті
Сьогодні, 12:35
Лучанка написала гнівний пост у Facebook, у якому вважає, що не молодь не зобов'язана давати місце старшим за себе людям та пенсіонерам.
Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала Вікторія Євгеніївна.
«Дійшла сьогодні (1 червня, - ред.) висновку, що коли над тобою о 7-й ранку в тролейбусі бабулька каже: "могла б встати і уступини мені місце ніякої повагі немає до старших", то Ви сміливо можете відповісти "пішла ти в сраку стара карга"» - пише Вікторія.
«Чому панянка похилого віку думає, що має право принижувати молодь? Чому вона думає, що може звертатися на "Ти" і розказувати, що я щось "должна"?
Почнемо з того, що повага - це почуття, яке виникає з хороших якостей людини. Тож я не можу тебе поважати чи не поважати. Я молода, але - це не означає, що я можу стояти. І вже якщо ти, о 7-й ранку їдеш кудись то ти можеш і стояти і бляха не пи***ти.» - зазначає Вікторія Євгеніївна.
«Я тобі не зобовязана звільняти місце. Важко стояти? Сиди в дома.» - резюмує лучанка.
У коментарях лучани обурюються дописом дівчини.
«Ви достатньо себе принизили цим постом. Молодість минає дуже швидко, не встигнете озірнутися, як Вам так само відповість», - пише Олена Шмельова.
«Це жах...куди котиться цей світ. Ніякої культури і виховання. напевно думає що все життя буде молодою», - обурюється Ліліана Онофрук.
Але Іванна Солтис вважає, що все було б нормально, якби пенсіонери не «тикали» і просили поступитися місцем ввічливо. Тоді, мовляв, не було б проблем і «ось таких дописів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала Вікторія Євгеніївна.
«Дійшла сьогодні (1 червня, - ред.) висновку, що коли над тобою о 7-й ранку в тролейбусі бабулька каже: "могла б встати і уступини мені місце ніякої повагі немає до старших", то Ви сміливо можете відповісти "пішла ти в сраку стара карга"» - пише Вікторія.
«Чому панянка похилого віку думає, що має право принижувати молодь? Чому вона думає, що може звертатися на "Ти" і розказувати, що я щось "должна"?
Почнемо з того, що повага - це почуття, яке виникає з хороших якостей людини. Тож я не можу тебе поважати чи не поважати. Я молода, але - це не означає, що я можу стояти. І вже якщо ти, о 7-й ранку їдеш кудись то ти можеш і стояти і бляха не пи***ти.» - зазначає Вікторія Євгеніївна.
«Я тобі не зобовязана звільняти місце. Важко стояти? Сиди в дома.» - резюмує лучанка.
У коментарях лучани обурюються дописом дівчини.
«Ви достатньо себе принизили цим постом. Молодість минає дуже швидко, не встигнете озірнутися, як Вам так само відповість», - пише Олена Шмельова.
«Це жах...куди котиться цей світ. Ніякої культури і виховання. напевно думає що все життя буде молодою», - обурюється Ліліана Онофрук.
Але Іванна Солтис вважає, що все було б нормально, якби пенсіонери не «тикали» і просили поступитися місцем ввічливо. Тоді, мовляв, не було б проблем і «ось таких дописів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 7
Я підтримую Вікторію Євгеніївну на всі 100500% куди їхати у час пік? на ринок?! можна поїхати трішки пізніще!!!
Як би там не було, написала все вірно. Ніхто не звертав увагу як ведуть себе пенсіонери з сіл коли приїжають в місто, а як себе ведуть пенсіонери з міста. Це небо і земля. Першим ти звільняєш місце,вони ще відмовляються, а другі ще ти невспів підняти дупу якти вже в їх очах став должен, і должен по жизні.
Це біда та й годі. А якби хтось так відповів вашій мамі чи бабусі? А вона сприйняла б це близько до серця і злягла хвора? Як би ви тоді верещали? З власного досвіду повідомлю , що тепер пенсіонери не є таки наглими , як при Союзі, щось її дістало стареньку.
Я теж згідний з Вікторією як позаходять в 7ранку і начинають пиздіти що всі їм маю поступатись і тд... А самі свині потім даже не хрюкнуть дякую..
вірно. Бо ті пенси і інші "незахищені категорії" вже на голови всім повилазили. Їм можуть оточуючі по добрій волі поспівчувати і допомогти, але не зобов"язані цього роботи, хай це усвідомлять і не вимагають по хамськи. Вже дістали.
Волиньпост, ви, клоуни. Брати з фейсбуку дурнуваті пости і вмкладати їх в новини - це дно!!!!!!!
Цей пост доводить, що всі наші біди - через нас. Вікторія Євгеніївна, ви сором і, нажаль, лице більшості нашої молоді. Якщо мені чи моїй дитині доводиться їхати громадським транспортом, то місцем для літніх людей завжди поступаємось - сердитих, російськомовних, хамуватих, тих, які їдуть просто погуляти по ринку чи в лікарню. Це називається - ПОВАГА до себе.
Останні новини
«Я тобі не зобов'язана звільняти місце», - лучанка про пенсіонерів у транспорті
Сьогодні, 12:35
Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків
Сьогодні, 12:34
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:27