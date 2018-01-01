«Я тобі не зобов'язана звільняти місце», - лучанка про пенсіонерів у транспорті

Лучанка написала гнівний пост у Facebook, у якому вважає, що не молодь не зобов'язана давати місце старшим за себе людям та пенсіонерам.Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала«Дійшла сьогодні (1 червня, - ред.) висновку, що коли над тобою о 7-й ранку в тролейбусі бабулька каже: "могла б встати і уступини мені місце ніякої повагі немає до старших", то Ви сміливо можете відповісти "пішла ти в сраку стара карга"» - пише Вікторія.«Чому панянка похилого віку думає, що має право принижувати молодь? Чому вона думає, що може звертатися на "Ти" і розказувати, що я щось "должна"?Почнемо з того, що повага - це почуття, яке виникає з хороших якостей людини. Тож я не можу тебе поважати чи не поважати. Я молода, але - це не означає, що я можу стояти. І вже якщо ти, о 7-й ранку їдеш кудись то ти можеш і стояти і бляха не пи***ти.» - зазначає Вікторія Євгеніївна.«Я тобі не зобовязана звільняти місце. Важко стояти? Сиди в дома.» - резюмує лучанка.У коментарях лучани обурюються дописом дівчини.«Ви достатньо себе принизили цим постом. Молодість минає дуже швидко, не встигнете озірнутися, як Вам так само відповість», - пише«Це жах...куди котиться цей світ. Ніякої культури і виховання. напевно думає що все життя буде молодою», - обурюєтьсяАлевважає, що все було б нормально, якби пенсіонери не «тикали» і просили поступитися місцем ввічливо. Тоді, мовляв, не було б проблем і «ось таких дописів».