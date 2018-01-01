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Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
У Луцьку із новою гумористичною програмою виступила студія "Квартал-95".

Одразу два аншлагових концерти найпопулярніших в країні гумористів відбулися у РЦ "Промінь" 2 червня.

Розпочався шалений концерт із виконання пісні «Девочка моя» у виконанні Володимира Зеленського та Євгена Кошового. Використавши відомий хіт репера Ноггано, гумористи заспівали про військову агресію Росії на Донбасі. Розповівши у легкій формі про складні події в Україні Зеленський і Кошовий завершили пісню словами: «И наш совет: когда типы к вам стремные приходят, не надо в хату их пускать, валите их при входе».

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Глядачі відреагували на виконану пісню шаленими оплесками.
Опісля ж гумористи розповіли, що нещодавно приїхали із Туреччини, тому відпочинок українців у цій країні був лейтмотивом концерту.

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Вже традиційно «кварталівці» жартували про українських політиків. Найбільше ж жартів «дісталося» Андрію Парубію та Віталію Кличку. Згадували також Петра Порошенка та Юлію Тимошенко.

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Надзвичайно гучно лучани сміялися із жартів традиційної відеорубрики «кварталівців» «Дитячий світ».

В одному з гумористичних номерів згадали, а точніше «потролили» й про популярного в Україні співака Олега Винника. У номері він спочатку був трубадуром, а після тривалих «пилянь» принцеси через те, що нічого не робить, почав придумувати пісні і співати.

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг


Неймовірно радо зустріла луцька публіка автора студії «Квартал 95» Валерія Жидкова. Він розповів, що у Луцьку – вперше і має надію, що перший млинець не буде «комом».

Завершили ж концерт представленням усієї команди студії «Квартал 95», якій луцька публіка аплодувала стоячи. А вже за годину найпопулярніші гумористи України вийшли на сцену «Променя» знову, аби подарувати другий аншлаговий концерт.

Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг
Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг

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Теги: Квартал 95, Промінь, Володимир Зеленський, Луцьк
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Коментарі 1
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Совкове примітивне пошле шоу для малоросів та совків.
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