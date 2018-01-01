Про Туреччину, політику і Винника: у Луцьку «Квартал 95» зібрав аншлаг

У Луцьку із новою гумористичною програмою виступила студія "Квартал-95".Одразу два аншлагових концерти найпопулярніших в країні гумористів відбулися у РЦ "Промінь" 2 червня.Розпочався шалений концерт із виконання пісні «Девочка моя» у виконанніта. Використавши відомий хіт репера, гумористи заспівали про військову агресію Росії на Донбасі. Розповівши у легкій формі про складні події в Україні Зеленський і Кошовий завершили пісню словами: «И наш совет: когда типы к вам стремные приходят, не надо в хату их пускать, валите их при входе».Глядачі відреагували на виконану пісню шаленими оплесками.Опісля ж гумористи розповіли, що нещодавно приїхали із Туреччини, тому відпочинок українців у цій країні був лейтмотивом концерту.Вже традиційно «кварталівці» жартували про українських політиків. Найбільше ж жартів «дісталося»та. Згадували такожтаНадзвичайно гучно лучани сміялися із жартів традиційної відеорубрики «кварталівців» «Дитячий світ».В одному з гумористичних номерів згадали, а точніше «потролили» й про популярного в Україні співака. У номері він спочатку був трубадуром, а після тривалих «пилянь» принцеси через те, що нічого не робить, почав придумувати пісні і співати.Неймовірно радо зустріла луцька публіка автора студії «Квартал 95». Він розповів, що у Луцьку – вперше і має надію, що перший млинець не буде «комом».Завершили ж концерт представленням усієї команди студії «Квартал 95», якій луцька публіка аплодувала стоячи. А вже за годину найпопулярніші гумористи України вийшли на сцену «Променя» знову, аби подарувати другий аншлаговий концерт.