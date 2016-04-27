Школі під Луцьком куплять 3-D принтери
Сьогодні, 11:25
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» придбає шість сучасних 3-D принтерів.
Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Школа планує придбати 3D-принтери «XYZprinting Da Vinci F2. 0A» до 30 червня. На закупівлю обладнання планують витратити 20 тисяч гривень.
«Ми хочемо їх використовувати на заняттях з інформатики, фізики, хімії, біології математики. Це просторові фігури. Дітям буде дуже добре показувати все на прикладах для розуміння. Можливо, будуть також якісь проекти», - розповів у коментарі виданню «ВолиньPost» директор школи Євгеній Возняк.
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Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
Школа планує придбати 3D-принтери «XYZprinting Da Vinci F2. 0A» до 30 червня. На закупівлю обладнання планують витратити 20 тисяч гривень.
«Ми хочемо їх використовувати на заняттях з інформатики, фізики, хімії, біології математики. Це просторові фігури. Дітям буде дуже добре показувати все на прикладах для розуміння. Можливо, будуть також якісь проекти», - розповів у коментарі виданню «ВолиньPost» директор школи Євгеній Возняк.
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Коментарі 1
Цікаво як можна купити 6 принтерів за 20 тисяч гривень,коли один такий 3D-принтер на розетці коштує 15 999 грн?
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