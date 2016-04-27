Школі під Луцьком куплять 3-D принтери

Княгининівська спеціалізована школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» придбає шість сучасних 3-D принтерів.Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.Школа планує придбати 3D-принтери «XYZprinting Da Vinci F2. 0A» до 30 червня. На закупівлю обладнання планують витратити 20 тисяч гривень.«Ми хочемо їх використовувати на заняттях з інформатики, фізики, хімії, біології математики. Це просторові фігури. Дітям буде дуже добре показувати все на прикладах для розуміння. Можливо, будуть також якісь проекти», - розповів у коментарі виданнюдиректор школи