вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькому будинку престарілих подарували тренажери

Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Підопічні Луцького геріатричного пансіонату зможуть поліпшувати здоров’я на спеціальних тренажерах.

Техніку для реабілітації хворих у закладі встановили нещодавно, - інформує Суспільне Волині.

Сучасне обладнання подарували благодійники.

"Саме на сьогодні нагальна потреба є в проведенні реабілітації для людей з інвалідністю. До цього часу в нас був спортивний зал облаштований у 1982 році. І завдяки благодійникам на сьогодні відчинено новий спортзал з сучасним обладнанням", - розповіла директор Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будинок престарілих, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потребує допомоги родина волинського військового
Сьогодні, 21:29
Прокуратура відсудила ділянку, на якій обіцяли сміттєпереробний завод
Сьогодні, 21:14
Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня
Сьогодні, 20:00
Поліцейські розшукали 52 людей, яких вважали безвісти зниклими
Сьогодні, 19:51
Схожі новини
І тече, і капає: будинок престарілих у Луцьку потребує ремонту І тече, і капає: будинок престарілих у Луцьку потребує ремонту
04 квітень, 11:58
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 червня
Сьогодні, 20:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня
Сьогодні, 19:00
Лучан запрошують на каву з державним реєстратором Лучан запрошують на каву з державним реєстратором
Сьогодні, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Сьогодні, 21:53
 0
Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії
Сьогодні, 21:42
 0
Потребує допомоги родина волинського військового
Сьогодні, 21:29
 0
Прокуратура відсудила ділянку, на якій обіцяли сміттєпереробний завод
Сьогодні, 21:14
 0
Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8