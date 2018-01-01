Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Сьогодні, 20:29
Підопічні Луцького геріатричного пансіонату зможуть поліпшувати здоров’я на спеціальних тренажерах.
Техніку для реабілітації хворих у закладі встановили нещодавно, - інформує Суспільне Волині.
Сучасне обладнання подарували благодійники.
"Саме на сьогодні нагальна потреба є в проведенні реабілітації для людей з інвалідністю. До цього часу в нас був спортивний зал облаштований у 1982 році. І завдяки благодійникам на сьогодні відчинено новий спортзал з сучасним обладнанням", - розповіла директор Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.
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Техніку для реабілітації хворих у закладі встановили нещодавно, - інформує Суспільне Волині.
Сучасне обладнання подарували благодійники.
"Саме на сьогодні нагальна потреба є в проведенні реабілітації для людей з інвалідністю. До цього часу в нас був спортивний зал облаштований у 1982 році. І завдяки благодійникам на сьогодні відчинено новий спортзал з сучасним обладнанням", - розповіла директор Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.
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