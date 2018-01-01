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«Ви з’їжджаєте з теми», - Савченко до головної освітянки Волині

«Ви з’їжджаєте з теми», - Савченко до головної освітянки Волині
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко «відчитав» начальника управління освіти, науки і молоді Людмилу Плахотну.

Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Під час доповіді про оздоровлення та відпочинок дітей в області Олександр Савченко запитав, як і коли проводять перевірку дитячих таборів.

Натомість Людмила Плахотна відповіла, що перевіряють заклади двічі до початку сезону.

«Ви з’їжджаєте з теми. Двічі – це не відповідь. Має бути конкретика. Чи там все так добре? Ви обіцяли оптимістичну доповідь. Це гра одного актора. Всі сидять, усім по барабану. Нікому це нецікаво. Навіть коли мова йде про дітей», - обурився очільник Волині.

Він доручив підготувати всю необхідну інформацію.

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Теги: Савченко, Плахотна, табір
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