«Ви з’їжджаєте з теми», - Савченко до головної освітянки Волині

Голова Волинської ОДА«відчитав» начальника управління освіти, науки і молодіПро це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.Під час доповіді про оздоровлення та відпочинок дітей в області Олександр Савченко запитав, як і коли проводять перевірку дитячих таборів.Натомість Людмила Плахотна відповіла, що перевіряють заклади двічі до початку сезону.«Ви з’їжджаєте з теми. Двічі – це не відповідь. Має бути конкретика. Чи там все так добре? Ви обіцяли оптимістичну доповідь. Це гра одного актора. Всі сидять, усім по барабану. Нікому це нецікаво. Навіть коли мова йде про дітей», - обурився очільник Волині.Він доручив підготувати всю необхідну інформацію.