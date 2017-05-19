Не міг рухатися і говорити, - опікуни про покинутого в луцькій лікарні хлопчика. ВІДЕО





Максимко сказав перші слова та навчився сидіти, - йдеться у сюжеті



Хлопчика рік тому взяли під опіку Олена та Вадим Коцаги з Луцька, які, до слова, мають ще чотирьох власних дітей.



«Коли хотіли забирати Максима, у нас була сімейна рада. Діти сказали: «Ми подумаємо». Потім вирішили, що його заберемо», - розповів Вадим Коцага.



За словами Олени Коцаги, Максимко спочатку не проявляв ніяких емоцій та не міг самостійно рухатися.



«У нього голова була похилена на бік. Він міг щось тримати лише в руках, сам не піднімався і просто лежав. Зараз він повзає, рухається, піднімається», - поділилася Олена Коцага.



Нині Максимко проходить курс реабілітації, який має поліпшити його фізичний стан.



«Він взимку почав говорити. Першим його словом було «Пеппа». Потім говорив «бабуся», «мама», «тато». Згодом знову перестав говорити. У нього це періодами, бо йде різне лікування, реабілітація. Але потім знову відновлюються навички», - каже опікунка хлопчика.



У липні родина планує повезти Максимка на обстеження у Чехію, адже в Україні немає необхідного обладнання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Максим Братчук, якого торік батьки покинули у Волинській обласній інфекційній лікарні, живе у новій родині.Максимко сказав перші слова та навчився сидіти, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Хлопчика рік тому взяли під опікутаз Луцька, які, до слова, мають ще чотирьох власних дітей.«Коли хотіли забирати Максима, у нас була сімейна рада. Діти сказали: «Ми подумаємо». Потім вирішили, що його заберемо», - розповів Вадим Коцага.За словами Олени Коцаги, Максимко спочатку не проявляв ніяких емоцій та не міг самостійно рухатися.«У нього голова була похилена на бік. Він міг щось тримати лише в руках, сам не піднімався і просто лежав. Зараз він повзає, рухається, піднімається», - поділилася Олена Коцага.Нині Максимко проходить курс реабілітації, який має поліпшити його фізичний стан.«Він взимку почав говорити. Першим його словом було «Пеппа». Потім говорив «бабуся», «мама», «тато». Згодом знову перестав говорити. У нього це періодами, бо йде різне лікування, реабілітація. Але потім знову відновлюються навички», - каже опікунка хлопчика.У липні родина планує повезти Максимка на обстеження у Чехію, адже в Україні немає необхідного обладнання.

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