У волинському заповіднику цвітуть рідкісні орхідеї
Сьогодні, 21:14
Одна із рідкісних орхідей – пальчатокорінник м'ясо-червоний – зростає в Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».
Рослина занесена до Червоної книги України, - йдеться у повідомленні на сторінці природного парку у Facebook.
Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata, народна назва — курячі сльозки) — багаторічна і трав'яниста рослина з 2-4-лопатевими бульбами. Належ. до родини Зозулинцеві (Orchidaceae).євразійський вид.
Територія Цуманської пущі входить до території суцільного поширення виду. Тут його виявлено в заплаві річки Сичівки, на Чортовому болоті, на заболоченій луці в Партизанському лісництві та в деяких інших місцях.
В Україні спорадично трапляється в лісовій зоні та Гірському Криму, рідше – в лісостеповій зоні, дуже рідко в степовій зоні. Росте найчастіше на вологих луках.
Довідково:
Популяції численні, від кількох до тисяч особин, нормального — типу, повно- і неповночленні, з правостороннім віковим спектром.
Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 20–60 см заввишки. Бульби 2–4-роздільні. Стебло товсте, улиснене до суцвіття. Листки (4–6) ланцетні, 15–20 cм завдовжки. Суцвіття — густий колос. Приквітки ланцетні, пурпурові. Квітки бузковорожеві або м’ясо-червоні (рідше майже білі), листочки оцвітини яйцеподібно-довгасті, 5–8 мм завдовжки; середній листочок зовнішнього кола з башличкоподібно загнутою верхівкою. Губа ромбоподібна, невиразно трилопатева, із пурпурово-фіолетовим рисунком, з країв дрібнозарубчаста. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні–жовтні. Поновлюється з насіння, або ризореституційним способом.
Причини зменшення популяції в Україні - осушення, освоєння земель, інтенсивне випасання, заростання луків.
Використовується у народній медицині; добрий медонос. Також вирущується як декоративна рослина.Культивують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
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Рослина занесена до Червоної книги України, - йдеться у повідомленні на сторінці природного парку у Facebook.
Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata, народна назва — курячі сльозки) — багаторічна і трав'яниста рослина з 2-4-лопатевими бульбами. Належ. до родини Зозулинцеві (Orchidaceae).євразійський вид.
Територія Цуманської пущі входить до території суцільного поширення виду. Тут його виявлено в заплаві річки Сичівки, на Чортовому болоті, на заболоченій луці в Партизанському лісництві та в деяких інших місцях.
В Україні спорадично трапляється в лісовій зоні та Гірському Криму, рідше – в лісостеповій зоні, дуже рідко в степовій зоні. Росте найчастіше на вологих луках.
Довідково:
Популяції численні, від кількох до тисяч особин, нормального — типу, повно- і неповночленні, з правостороннім віковим спектром.
Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 20–60 см заввишки. Бульби 2–4-роздільні. Стебло товсте, улиснене до суцвіття. Листки (4–6) ланцетні, 15–20 cм завдовжки. Суцвіття — густий колос. Приквітки ланцетні, пурпурові. Квітки бузковорожеві або м’ясо-червоні (рідше майже білі), листочки оцвітини яйцеподібно-довгасті, 5–8 мм завдовжки; середній листочок зовнішнього кола з башличкоподібно загнутою верхівкою. Губа ромбоподібна, невиразно трилопатева, із пурпурово-фіолетовим рисунком, з країв дрібнозарубчаста. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні–жовтні. Поновлюється з насіння, або ризореституційним способом.
Причини зменшення популяції в Україні - осушення, освоєння земель, інтенсивне випасання, заростання луків.
Використовується у народній медицині; добрий медонос. Також вирущується як декоративна рослина.Культивують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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