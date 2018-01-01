У селі під Луцьком просять знищити борщівник
Сьогодні, 21:37
Владу у Княгининівській ОТГ закликають знешкодити борщівник Сосновського, який рясно проріс поблизу дамби та поруч із спуском до водоспаду.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Богдан Трофимюк.
Користувач закликав владу Княгининівської громади долучитися до обговорення доцільності знешкодження борщовика Сосновського на підході до «Дамби», а також на місцях, поруч із спуском до водоспаду.
«В спекотний літній день це, мабуть, чи не єдине місце, де ми можемо відпочити і «освіжитись», сходити на пікнік усією сім'єю», - йдеться в дописі.
Чоловік запросив до дискусії всіх небайдужих.
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Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Богдан Трофимюк.
Користувач закликав владу Княгининівської громади долучитися до обговорення доцільності знешкодження борщовика Сосновського на підході до «Дамби», а також на місцях, поруч із спуском до водоспаду.
«В спекотний літній день це, мабуть, чи не єдине місце, де ми можемо відпочити і «освіжитись», сходити на пікнік усією сім'єю», - йдеться в дописі.
Чоловік запросив до дискусії всіх небайдужих.
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