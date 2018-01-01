У селі під Луцьком просять знищити борщівник

Владу у Княгининівській ОТГ закликають знешкодити борщівник Сосновського, який рясно проріс поблизу дамби та поруч із спуском до водоспаду.Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook повідомив користувачКористувач закликав владу Княгининівської громади долучитися до обговорення доцільності знешкодження борщовика Сосновського на підході до «Дамби», а також на місцях, поруч із спуском до водоспаду.«В спекотний літній день це, мабуть, чи не єдине місце, де ми можемо відпочити і «освіжитись», сходити на пікнік усією сім'єю», - йдеться в дописі.Чоловік запросив до дискусії всіх небайдужих.