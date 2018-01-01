В Україні відчутно похолодає





Про це заявила синоптик Наталка Діденко, - повідомляє



За її даними, завтра в Україні «відчутно похолодає».



«6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш імовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода», - зазначила вона.



За словами Діденко, у Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.



Ніч на четвер буде короткочасно холодною. На півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів, додала синоптик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Температура повітря у більшості областей України завтра, 6 червня, знизиться до 18-24 градусів тепла.Про це заявила синоптик, - повідомляє Укрінформ За її даними, завтра в Україні «відчутно похолодає».«6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш імовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода», - зазначила вона.За словами Діденко, у Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.Ніч на четвер буде короткочасно холодною. На півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів, додала синоптик.

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