В Україні відчутно похолодає
Сьогодні, 22:01
Температура повітря у більшості областей України завтра, 6 червня, знизиться до 18-24 градусів тепла.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, - повідомляє Укрінформ.
За її даними, завтра в Україні «відчутно похолодає».
«6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш імовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода», - зазначила вона.
За словами Діденко, у Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.
Ніч на четвер буде короткочасно холодною. На півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів, додала синоптик.
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Про це заявила синоптик Наталка Діденко, - повідомляє Укрінформ.
За її даними, завтра в Україні «відчутно похолодає».
«6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш імовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода», - зазначила вона.
За словами Діденко, у Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.
Ніч на четвер буде короткочасно холодною. На півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів, додала синоптик.
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