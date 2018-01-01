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В Україні відчутно похолодає

В Україні відчутно похолодає
Температура повітря у більшості областей України завтра, 6 червня, знизиться до 18-24 градусів тепла.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, - повідомляє Укрінформ.

За її даними, завтра в Україні «відчутно похолодає».

«6 червня у більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На півдні, південному сході (Запоріжжя, Донеччина) та на Закарпатті очікується +24+27 градусів. Дощі найбільш імовірні у середу у південних областях, в Криму - сухо. На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода», - зазначила вона.

За словами Діденко, у Києві завтра також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.

Ніч на четвер буде короткочасно холодною. На півночі та заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів, додала синоптик.

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Теги: погода
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