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Аварія на Волині: неповнолітню дівчинку збила автівка

Аварія на Волині: неповнолітню дівчинку збила автівка
На автодорозі Ковель-Жовква у селі Верба Володимир-Волинського району автівка наїхала на дівчинку, яка вибігла на дорогу.

Про це повідомляє Володимир медіа.

Як з’ясувалось, 32-річний Сергій, житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Mercedes Vito, поза зоною пішохідного переходу здійснив наїзд на неповнолітню Христину.

Дівчинка раптово вибігла на проїзжу частину дороги.

Внаслідок пригоди потерпіла отримала черепно-мозкову тарвму та госпіталізована у реанімаційне віддлілення ТМО. Після обстеження одразу скерували до обласної лікарні.

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Теги: аварія, наїзд, дівчинка
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