Аварія на Волині: неповнолітню дівчинку збила автівка





Про це повідомляє



Як з’ясувалось, 32-річний Сергій, житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Mercedes Vito, поза зоною пішохідного переходу здійснив наїзд на неповнолітню Христину.



Дівчинка раптово вибігла на проїзжу частину дороги.



Внаслідок пригоди потерпіла отримала черепно-мозкову тарвму та госпіталізована у реанімаційне віддлілення ТМО. Після обстеження одразу скерували до обласної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Жовква у селі Верба Володимир-Волинського району автівка наїхала на дівчинку, яка вибігла на дорогу.Про це повідомляє Володимир медіа Як з’ясувалось, 32-річний Сергій, житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Mercedes Vito, поза зоною пішохідного переходу здійснив наїзд на неповнолітню Христину.Дівчинка раптово вибігла на проїзжу частину дороги.Внаслідок пригоди потерпіла отримала черепно-мозкову тарвму та госпіталізована у реанімаційне віддлілення ТМО. Після обстеження одразу скерували до обласної лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію