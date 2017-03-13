Аварія на Волині: неповнолітню дівчинку збила автівка
Сьогодні, 11:06
На автодорозі Ковель-Жовква у селі Верба Володимир-Волинського району автівка наїхала на дівчинку, яка вибігла на дорогу.
Про це повідомляє Володимир медіа.
Як з’ясувалось, 32-річний Сергій, житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Mercedes Vito, поза зоною пішохідного переходу здійснив наїзд на неповнолітню Христину.
Дівчинка раптово вибігла на проїзжу частину дороги.
Внаслідок пригоди потерпіла отримала черепно-мозкову тарвму та госпіталізована у реанімаційне віддлілення ТМО. Після обстеження одразу скерували до обласної лікарні.
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Про це повідомляє Володимир медіа.
Як з’ясувалось, 32-річний Сергій, житель Володимира-Волинського, керуючи автомобілем Mercedes Vito, поза зоною пішохідного переходу здійснив наїзд на неповнолітню Христину.
Дівчинка раптово вибігла на проїзжу частину дороги.
Внаслідок пригоди потерпіла отримала черепно-мозкову тарвму та госпіталізована у реанімаційне віддлілення ТМО. Після обстеження одразу скерували до обласної лікарні.
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