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«Дедлайн», «джинса» і «жовта преса»: чи знають лучани професійну лексику журналістів. ВІДЕО

«Дедлайн», «джинса» і «жовта преса»: чи знають лучани професійну лексику журналістів. ВІДЕО
Щорічно 6 червня українські журналісти святкують професійне свято. Діяльність представників цієї сфери насправді стосується кожного, оскільки усі ми певною мірою сприймаємо реалії через призму ЗМІ – телевізора, газети, радіо, інтернет-видання тощо.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися, чи знають лучани значення професійної лексики журналістів.

Зокрема, опитування побудували з таких термінів, як «дедлайн», «джинса» та «жовта преса».

Що вони означають та як пояснювали їхнє значення лучани, дивіться у відеосюжеті.



Автори відео – Микола Гусар та Антон Євтушок.

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Теги: День журналіста, лексика, джинса, Луцьк
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