«Дедлайн», «джинса» і «жовта преса»: чи знають лучани професійну лексику журналістів. ВІДЕО





Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися, чи знають лучани значення професійної лексики журналістів.



Зокрема, опитування побудували з таких термінів, як «дедлайн», «джинса» та «жовта преса».



Що вони означають та як пояснювали їхнє значення лучани, дивіться у відеосюжеті.







Автори відео – Микола Гусар та Антон Євтушок.



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