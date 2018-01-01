«Дедлайн», «джинса» і «жовта преса»: чи знають лучани професійну лексику журналістів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
Щорічно 6 червня українські журналісти святкують професійне свято. Діяльність представників цієї сфери насправді стосується кожного, оскільки усі ми певною мірою сприймаємо реалії через призму ЗМІ – телевізора, газети, радіо, інтернет-видання тощо.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися, чи знають лучани значення професійної лексики журналістів.
Зокрема, опитування побудували з таких термінів, як «дедлайн», «джинса» та «жовта преса».
Що вони означають та як пояснювали їхнє значення лучани, дивіться у відеосюжеті.
Автори відео – Микола Гусар та Антон Євтушок.
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Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило дізнатися, чи знають лучани значення професійної лексики журналістів.
Зокрема, опитування побудували з таких термінів, як «дедлайн», «джинса» та «жовта преса».
Що вони означають та як пояснювали їхнє значення лучани, дивіться у відеосюжеті.
Автори відео – Микола Гусар та Антон Євтушок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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