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До волинської лікарні привезли обладнання за гроші Світового банку

До волинської лікарні привезли обладнання за гроші Світового банку
На Волинь надійшло обладнання у рамках реалізації підписаної у березні цього року договірної угоди про закупівлю медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів.

Це впроваджується Субпроект Світового банку та Міністерство охорони здоров’я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

Наразі до Волинської обласної клінічної лікарні представники ТзОВ «ДМ-ПРОЕКТ» привезли два операційні освітлювачі двокупольні та три рентгенопроникні столи операційні. Це обладнання коштує у межах 127 тисяч євро. Монтаж, пусконалагоджувальні роботи з введення обладнання в експлуатацію фірма здійснить упродовж найближчих 2-х тижнів.

За цей час волинські медики також пройдуть навчання з експлуатації. Також «ДМ-ПРОЕКТ» найближчим часом має доправити на Волинь 20 аспіраторів вакумних хірургічних.

Команда з реалізації Субпроекту наголошує, що літо 2018-го стане знаковим для області. Адже у рамках проведених тендерів та підписаних угод в область надійде чимало нового обладнання. Коли кабінети з новинками будуть готові до роботи, його можливості представлять краянам з допомогою засобів масової інформації.


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Теги: обладнання, Волинь
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