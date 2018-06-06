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Замкнув на балконі: лучанин знущається із пса. ВІДЕО

Замкнув на балконі: лучанин знущається із пса. ВІДЕО
У Луцьку чоловік знущається з собаки у власній квартирі. Спочатку він вигнав пса на балкон, бив його та не вигулював.

А ще чоловік викидав собачі фекалії з балкона просто на голови людям, - повідомляє НТН.

Після візиту поліції - затягнув чотирилапого до оселі. А коли прийшли журналісти, то заявив, що хоче з'їсти собаку.

Люди вже написали заяву до поліції. За жорстоке поводження із тваринами передбачена кримінальна відповідальність.



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Теги: знущання над тваринами, Луцьк
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