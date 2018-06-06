Замкнув на балконі: лучанин знущається із пса. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
У Луцьку чоловік знущається з собаки у власній квартирі. Спочатку він вигнав пса на балкон, бив його та не вигулював.
А ще чоловік викидав собачі фекалії з балкона просто на голови людям, - повідомляє НТН.
Після візиту поліції - затягнув чотирилапого до оселі. А коли прийшли журналісти, то заявив, що хоче з'їсти собаку.
Люди вже написали заяву до поліції. За жорстоке поводження із тваринами передбачена кримінальна відповідальність.
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А ще чоловік викидав собачі фекалії з балкона просто на голови людям, - повідомляє НТН.
Після візиту поліції - затягнув чотирилапого до оселі. А коли прийшли журналісти, то заявив, що хоче з'їсти собаку.
Люди вже написали заяву до поліції. За жорстоке поводження із тваринами передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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