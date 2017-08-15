Розповіли про стан чоловіка, який травмувався у Боголюбах
Сьогодні, 11:23
Лучанину Богдану Поперечному, який травмував шию під час пірнання у ставок в Боголюбах, зробили операцію.
Про це повідомила сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує «Перший».
За її словами, оперували брата 5 червня у Луцькій міській клінічній лікарні № 2.
«Операція пройшла успішно, надіємось на краще, все тепер залежить від нього. Ми всі віримо, що все буде добре, і не дамо йому впасти духом», - сказала жінка.
Хірургічне втручання провели через кілька днів після травмування, оскільки лікарі чекали, доки спаде температура та зменшиться набряк спинного мозку.
Станом на 7 червня стан чоловіка покращується.
«Стан стабілізується, попереду нас чекає реабілітація. Так як травма була складна, на це потрібно велика кількість коштів. Від себе особисто благаю вас про допомогу, не будьте байдужими до нашої біди», - звертається лучанка.
Допомогти можна, перерахувавши кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна).
Нагадаємо, трагедія сталась 2 червня. Чоловік невдало пірнув у водойму в селі Боголюби, його доставили у лікарню каретою швидкої медичної допомоги.
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Про це повідомила сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує «Перший».
За її словами, оперували брата 5 червня у Луцькій міській клінічній лікарні № 2.
«Операція пройшла успішно, надіємось на краще, все тепер залежить від нього. Ми всі віримо, що все буде добре, і не дамо йому впасти духом», - сказала жінка.
Хірургічне втручання провели через кілька днів після травмування, оскільки лікарі чекали, доки спаде температура та зменшиться набряк спинного мозку.
Станом на 7 червня стан чоловіка покращується.
«Стан стабілізується, попереду нас чекає реабілітація. Так як травма була складна, на це потрібно велика кількість коштів. Від себе особисто благаю вас про допомогу, не будьте байдужими до нашої біди», - звертається лучанка.
Допомогти можна, перерахувавши кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна).
Нагадаємо, трагедія сталась 2 червня. Чоловік невдало пірнув у водойму в селі Боголюби, його доставили у лікарню каретою швидкої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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