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Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати

Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати
Любешівський коледж Луцького національного технічного університету планують відремонтувати.

На сайті публічних закупівель ProZorro відбувся тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу коледжу.

Йдеться про аварійно-відновлювальні роботи стіни коледжу Луцького НТУ.

Документи за 231 460 гривень виготовить комунальне підприємство «Волиньпроект».

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Теги: Любешів, коледж, ремонт, обвал, Волинь
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