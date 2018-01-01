Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати
Сьогодні, 17:52
Любешівський коледж Луцького національного технічного університету планують відремонтувати.
На сайті публічних закупівель ProZorro відбувся тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу коледжу.
Йдеться про аварійно-відновлювальні роботи стіни коледжу Луцького НТУ.
Документи за 231 460 гривень виготовить комунальне підприємство «Волиньпроект».
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На сайті публічних закупівель ProZorro відбувся тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу коледжу.
Йдеться про аварійно-відновлювальні роботи стіни коледжу Луцького НТУ.
Документи за 231 460 гривень виготовить комунальне підприємство «Волиньпроект».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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