Волинський коледж, де обвалилася стіна, планують відремонтувати





На сайті публічних закупівель ProZorro відбувся тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт навчально-адміністративного корпусу коледжу.



Йдеться про аварійно-відновлювальні роботи стіни коледжу Луцького НТУ.



Документи за 231 460 гривень виготовить комунальне підприємство «Волиньпроект».

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