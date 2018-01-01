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На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО

На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
У селі Хорохорин Луцького району 80% населення заробляє на вирощенні полуниці.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Заклали початок ягідному бізнесу ще десять років тому. Кілька селян поїхали на роботу до Польщі. Звідти привезли саджанці полуниці, які вдалось успішно реалізувати. Сьогодні ж заробляють на ягоді близько 80% мешканців Хорохорина, - каже староста села Анатолій Мельничук.

Площі полуниці у кожного різні: від кількох соток до семи - восьми гектарів. Хорохоринці навіть жартують, що тепер у їхньому селі полуниці більше, аніж картоплі. У сезон вони збирають близько ста тон ягід за день. Покупці є із України, і з-за кордону.

Денис Якимов вирощує полуницю майже 10 років, продає ягоди перекупникам. Найнижча ціна за кілограм - 18 гривень.

Вирощування ягоди не лише принесло людям прибуток, а й зробило їхній населений пункт відомим. Хорохорин - єдиний село на Волині, де масово займаються полуничним бізнесом.


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Теги: Хорохорин, полуниця, Волинь
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