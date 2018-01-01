На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
У селі Хорохорин Луцького району 80% населення заробляє на вирощенні полуниці.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Заклали початок ягідному бізнесу ще десять років тому. Кілька селян поїхали на роботу до Польщі. Звідти привезли саджанці полуниці, які вдалось успішно реалізувати. Сьогодні ж заробляють на ягоді близько 80% мешканців Хорохорина, - каже староста села Анатолій Мельничук.
Площі полуниці у кожного різні: від кількох соток до семи - восьми гектарів. Хорохоринці навіть жартують, що тепер у їхньому селі полуниці більше, аніж картоплі. У сезон вони збирають близько ста тон ягід за день. Покупці є із України, і з-за кордону.
Денис Якимов вирощує полуницю майже 10 років, продає ягоди перекупникам. Найнижча ціна за кілограм - 18 гривень.
Вирощування ягоди не лише принесло людям прибуток, а й зробило їхній населений пункт відомим. Хорохорин - єдиний село на Волині, де масово займаються полуничним бізнесом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Заклали початок ягідному бізнесу ще десять років тому. Кілька селян поїхали на роботу до Польщі. Звідти привезли саджанці полуниці, які вдалось успішно реалізувати. Сьогодні ж заробляють на ягоді близько 80% мешканців Хорохорина, - каже староста села Анатолій Мельничук.
Площі полуниці у кожного різні: від кількох соток до семи - восьми гектарів. Хорохоринці навіть жартують, що тепер у їхньому селі полуниці більше, аніж картоплі. У сезон вони збирають близько ста тон ягід за день. Покупці є із України, і з-за кордону.
Денис Якимов вирощує полуницю майже 10 років, продає ягоди перекупникам. Найнижча ціна за кілограм - 18 гривень.
Вирощування ягоди не лише принесло людям прибуток, а й зробило їхній населений пункт відомим. Хорохорин - єдиний село на Волині, де масово займаються полуничним бізнесом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині є «полуничне» село. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
У Луцьку на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:28