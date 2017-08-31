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Волинський виш сплатить кругленьку суму випускникам, які влаштуються у школи

Волинський виш сплатить кругленьку суму випускникам, які влаштуються у школи
Випускникам-педагогам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які навчались на державній формі і після закінчення підпишуть контракт на 3 роки роботи, виплатять допомогу.

Сума дорівнюватиме п'ятьом прожитковим мінімумам (1841 x 5 = 9 205). Про це повідомиляє Конкурент із посиланням на прес-службу вишу.

Для випучкників, які навчалися за державним замовленням, здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та укладуть договір щодо працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах терміном не менше ніж на 3 роки, виплачуватимуть допомогу.

У разі відмови випускника приступити до роботи, відповідно до укладеного договору, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом 3 років, упродовж трьох років від початку роботи одержувач допомоги зобов'язаний повернути отримані кошти у вищий заклад освіти, який здійснював її виплату.

За детальною інформацією для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам звертатися до профконсультанта відділу молодіжної політики та соціальної роботи Кулик Т. М. (0999351125).

До слова, таку допомогу призначають випускникам університету не перший рік.

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Теги: СНУ, кошти, виплата
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