Курс валют у Луцьку на 11 червня





Євро при купівлі становить - 30,519 при продажу - 31,045.



Курс російського рубля: купівля - 0,373, продаж - 0,432.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,690, продаж - 7,330.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,945, а продаж - 26,214.Євро при купівлі становить - 30,519 при продажу - 31,045.Курс російського рубля: купівля - 0,373, продаж - 0,432.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,690, продаж - 7,330.

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