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Курс валют у Луцьку на 11 червня

Курс валют у Луцьку на 11 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,945, а продаж - 26,214.

Євро при купівлі становить - 30,519 при продажу - 31,045.

Курс російського рубля: купівля - 0,373, продаж - 0,432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,690, продаж - 7,330.

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Теги: курс, валют
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