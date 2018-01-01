У Луцьку зник 82-річний священик. ФОТО

У Луцьку зник священик. Він має проблеми з пам'яттю.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.Зазначають, що у понеділок, 11 червня, чоловік вийшов з дому і зник.Отець— заштатний клірик Волинської єпархії колишній настоятель парафії. Чоловікові 82 роки, має проблеми з пам'яттю, тому при зустрічі може не чітко відповідати на запитання.Якщо хтось бачив отця Миколая або комусь відомо його місцезнаходження, просять повідомити за номерами телефонів: +38(095)390-55-78 (отець Сергій); +38(050)882-69-78 (Людмила) або 102.