У Луцьку зник 82-річний священик. ФОТО
Сьогодні, 11:56
У Луцьку зник священик. Він має проблеми з пам'яттю.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Зазначають, що у понеділок, 11 червня, чоловік вийшов з дому і зник.
Отець Миколай Ничипорук — заштатний клірик Волинської єпархії колишній настоятель парафії. Чоловікові 82 роки, має проблеми з пам'яттю, тому при зустрічі може не чітко відповідати на запитання.
Якщо хтось бачив отця Миколая або комусь відомо його місцезнаходження, просять повідомити за номерами телефонів: +38(095)390-55-78 (отець Сергій); +38(050)882-69-78 (Людмила) або 102.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Зазначають, що у понеділок, 11 червня, чоловік вийшов з дому і зник.
Отець Миколай Ничипорук — заштатний клірик Волинської єпархії колишній настоятель парафії. Чоловікові 82 роки, має проблеми з пам'яттю, тому при зустрічі може не чітко відповідати на запитання.
Якщо хтось бачив отця Миколая або комусь відомо його місцезнаходження, просять повідомити за номерами телефонів: +38(095)390-55-78 (отець Сергій); +38(050)882-69-78 (Людмила) або 102.
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