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У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак

У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак
Лучани нарікають на велику кількість агресивних собак, які бігають у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що ситуація щодо безпритульних собак і місті некритична, проте на ці факти необхідно реагувати.

Новопризначений в.о. директора «Ласки» Сергій Скумс запевнив, що підприємство працює та відловлює собак.

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Теги: Ласка, собаки, парк
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