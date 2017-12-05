У центральному парку Луцька бігають зграї агресивних собак





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



Секретар міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що ситуація щодо безпритульних собак і місті некритична, проте на ці факти необхідно реагувати.



Новопризначений в.о. директора «Ласки» Сергій Скумс запевнив, що підприємство працює та відловлює собак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани нарікають на велику кількість агресивних собак, які бігають у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.Секретар міської радизазначив, що ситуація щодо безпритульних собак і місті некритична, проте на ці факти необхідно реагувати.Новопризначений в.о. директора «Ласки»запевнив, що підприємство працює та відловлює собак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію