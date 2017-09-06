У Володимирі-Волинському зрізатимуть аварійні дерева





Про це йдеться у Петра Саганюка.



Зазначають, що роботами займатиметься ЖКП №1.



Отож, список аварійних дерев, які невдовзі зріжуть:



- 7 дерев – клени, що ростуть по вул.Туполєва,1, які аварійні, сухостійні;



- 3 дерева – 1 туя, 2 каштани, що ростуть у сквері «Небесної Сотні», які всихаючі;



- 1 дерево – горобина, що росте по вул.Д.Галицького,7, яка всихаюча;



- 1 дерево – клен, що росте у сквері «Князя Данила Галицького», який всихаючий, загорожує падінням сухого гілля;



- 1 дерево – липа, що росте у сквері «Соборний», яка всихаюча;



- 1 дерево – абрикос, що росте по вул.Луцька,109, який сухостійний;



- 1 дерево – липа, що росте по вул.Лотоцького,7/2, яка всихаюча, аварійна;



- 2 дерева – ясени, що ростуть по вул.Устилузька,123, які аварійні, досягли вікової межі;



- 1 дерево – ялина, що росте по вул.Драгоманова,11, яка всихаюча, аварійна.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському дали дозвіл на зрізання декількох аварійних дерев.Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського головиЗазначають, що роботами займатиметься ЖКП №1.Отож, список аварійних дерев, які невдовзі зріжуть:- 7 дерев – клени, що ростуть по вул.Туполєва,1, які аварійні, сухостійні;- 3 дерева – 1 туя, 2 каштани, що ростуть у сквері «Небесної Сотні», які всихаючі;- 1 дерево – горобина, що росте по вул.Д.Галицького,7, яка всихаюча;- 1 дерево – клен, що росте у сквері «Князя Данила Галицького», який всихаючий, загорожує падінням сухого гілля;- 1 дерево – липа, що росте у сквері «Соборний», яка всихаюча;- 1 дерево – абрикос, що росте по вул.Луцька,109, який сухостійний;- 1 дерево – липа, що росте по вул.Лотоцького,7/2, яка всихаюча, аварійна;- 2 дерева – ясени, що ростуть по вул.Устилузька,123, які аварійні, досягли вікової межі;- 1 дерево – ялина, що росте по вул.Драгоманова,11, яка всихаюча, аварійна.

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