У Володимирі-Волинському зрізатимуть аварійні дерева
Сьогодні, 09:08
У Володимирі-Волинському дали дозвіл на зрізання декількох аварійних дерев.
Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови Петра Саганюка.
Зазначають, що роботами займатиметься ЖКП №1.
Отож, список аварійних дерев, які невдовзі зріжуть:
- 7 дерев – клени, що ростуть по вул.Туполєва,1, які аварійні, сухостійні;
- 3 дерева – 1 туя, 2 каштани, що ростуть у сквері «Небесної Сотні», які всихаючі;
- 1 дерево – горобина, що росте по вул.Д.Галицького,7, яка всихаюча;
- 1 дерево – клен, що росте у сквері «Князя Данила Галицького», який всихаючий, загорожує падінням сухого гілля;
- 1 дерево – липа, що росте у сквері «Соборний», яка всихаюча;
- 1 дерево – абрикос, що росте по вул.Луцька,109, який сухостійний;
- 1 дерево – липа, що росте по вул.Лотоцького,7/2, яка всихаюча, аварійна;
- 2 дерева – ясени, що ростуть по вул.Устилузька,123, які аварійні, досягли вікової межі;
- 1 дерево – ялина, що росте по вул.Драгоманова,11, яка всихаюча, аварійна.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови Петра Саганюка.
Зазначають, що роботами займатиметься ЖКП №1.
Отож, список аварійних дерев, які невдовзі зріжуть:
- 7 дерев – клени, що ростуть по вул.Туполєва,1, які аварійні, сухостійні;
- 3 дерева – 1 туя, 2 каштани, що ростуть у сквері «Небесної Сотні», які всихаючі;
- 1 дерево – горобина, що росте по вул.Д.Галицького,7, яка всихаюча;
- 1 дерево – клен, що росте у сквері «Князя Данила Галицького», який всихаючий, загорожує падінням сухого гілля;
- 1 дерево – липа, що росте у сквері «Соборний», яка всихаюча;
- 1 дерево – абрикос, що росте по вул.Луцька,109, який сухостійний;
- 1 дерево – липа, що росте по вул.Лотоцького,7/2, яка всихаюча, аварійна;
- 2 дерева – ясени, що ростуть по вул.Устилузька,123, які аварійні, досягли вікової межі;
- 1 дерево – ялина, що росте по вул.Драгоманова,11, яка всихаюча, аварійна.
Головне фото - ілюстративне
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