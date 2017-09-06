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У Володимирі-Волинському зрізатимуть аварійні дерева

У Володимирі-Волинському зрізатимуть аварійні дерева
У Володимирі-Волинському дали дозвіл на зрізання декількох аварійних дерев.

Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови Петра Саганюка.

Зазначають, що роботами займатиметься ЖКП №1.

Отож, список аварійних дерев, які невдовзі зріжуть:

- 7 дерев – клени, що ростуть по вул.Туполєва,1, які аварійні, сухостійні;

- 3 дерева – 1 туя, 2 каштани, що ростуть у сквері «Небесної Сотні», які всихаючі;

- 1 дерево – горобина, що росте по вул.Д.Галицького,7, яка всихаюча;

- 1 дерево – клен, що росте у сквері «Князя Данила Галицького», який всихаючий, загорожує падінням сухого гілля;

- 1 дерево – липа, що росте у сквері «Соборний», яка всихаюча;

- 1 дерево – абрикос, що росте по вул.Луцька,109, який сухостійний;

- 1 дерево – липа, що росте по вул.Лотоцького,7/2, яка всихаюча, аварійна;

- 2 дерева – ясени, що ростуть по вул.Устилузька,123, які аварійні, досягли вікової межі;

- 1 дерево – ялина, що росте по вул.Драгоманова,11, яка всихаюча, аварійна.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: дерева, Володимир-Волинський, зріз
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