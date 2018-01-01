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Подробиці аварії у Луцьку на Варшавському ринку. ВІДЕО

Подробиці аварії у Луцьку на Варшавському ринку. ВІДЕО
У Луцьку на Варшавському ринку вантажний мікроавтобус Volkswagen врізався у контейнер. Місцеві продавці кажуть - водію, ймовірно, стало зле, тож він не впорався з керуванням.

Нагадаємо, аварія трапилась 13 червня близько опів на дев'яту ранку, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

У пошкодженому контейнері торгівля не велась. Там знаходився склад продукції, розповідає власниця Олена Белявська.

Стан 50-річного водія поки не повідомляють. Торгівці на ринку кажуть, що пригода трапилась через погане самопочуття чоловіка. Мовляв, йому стало зле, як наслідок - не впорався із керуванням та в"їхав у контейнер.


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Теги: аварія, Луцьк, Варшавський ринок
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