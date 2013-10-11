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У Ковелі через кір поменшало дітей у пришкільних таборах

У Ковелі через кір поменшало дітей у пришкільних таборах
Через захворюваність на кір у Ковелі кількість охочих оздоровитися у пришкільних таборах зменшилась. В одному із навчальних закладів від організованого відпочинку дітей відмовились.

Кажуть, кількість дітей могла бути більшою, якби не висока захворюваність на кір, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Ми враховували епідемічну ситуацію, в табори були зараховані діти, які зробили щеплення згідно з календарем і не перебували в контакті з хворими дітками. Табори працюють не лише на базі 12-ох шкіл, але й на на базі позашкільних закладів", - розповіла головний спеціаліст ковельського управління освіти Лідія Заславська.

До кінця місяця у Ковелі, де працює 17 пришкільних таборів денного перебування, планують оздоровити майже півтори тисячі школярів.


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Теги: діти, освіта, Ковель
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