У Ковелі через кір поменшало дітей у пришкільних таборах





Кажуть, кількість дітей могла бути більшою, якби не висока захворюваність на кір, - йдеться у сюжеті



"Ми враховували епідемічну ситуацію, в табори були зараховані діти, які зробили щеплення згідно з календарем і не перебували в контакті з хворими дітками. Табори працюють не лише на базі 12-ох шкіл, але й на на базі позашкільних закладів", - розповіла головний спеціаліст ковельського управління освіти Лідія Заславська.



До кінця місяця у Ковелі, де працює 17 пришкільних таборів денного перебування, планують оздоровити майже півтори тисячі школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через захворюваність на кір у Ковелі кількість охочих оздоровитися у пришкільних таборах зменшилась. В одному із навчальних закладів від організованого відпочинку дітей відмовились.Кажуть, кількість дітей могла бути більшою, якби не висока захворюваність на кір, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Ми враховували епідемічну ситуацію, в табори були зараховані діти, які зробили щеплення згідно з календарем і не перебували в контакті з хворими дітками. Табори працюють не лише на базі 12-ох шкіл, але й на на базі позашкільних закладів", - розповіла головний спеціаліст ковельського управління освіти ЛідіяДо кінця місяця у Ковелі, де працює 17 пришкільних таборів денного перебування, планують оздоровити майже півтори тисячі школярів.

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