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Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО

Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО
На трасі Харків – Дніпро невідомий на Aston Martin DB11 потрапив у ДТП, після чого кинув свою автівку на дорозі.

Про це повідомляє topgir.com.ua.

Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби.

"Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.


Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО

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Теги: аварія, елітне авто
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