Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
На трасі Харків – Дніпро невідомий на Aston Martin DB11 потрапив у ДТП, після чого кинув свою автівку на дорозі.
Про це повідомляє topgir.com.ua.
Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби.
"Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє topgir.com.ua.
Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби.
"Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За ніч у Луцьку «обчистили» дві машини
Сьогодні, 11:49
Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
Кольорові і щасливі: у центрі Луцька кидалися фарбою. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку посеред вулиці пограбували бабусю
Сьогодні, 11:19