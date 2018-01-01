Поспішали в аеропорт: водій кинув на дорозі елітну автівку після аварії. ВІДЕО





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Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби.



"Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Харків – Дніпро невідомий на Aston Martin DB11 потрапив у ДТП, після чого кинув свою автівку на дорозі.Про це повідомляє topgir.com.ua Водій також залишив на лобовому склі пояснювальну записку. У ній власник суперкара написав, що дуже поспішав в аеропорт, тому не міг залишатися на місці ДТП, чекаючи на відповідні служби."Всі живі-здорові. Поспішали в аеропорт. Евакуатор їде за машиною. Всі питання врегулюємо", – йдеться у записці.

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