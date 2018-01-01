Біда вчить: на Волині побільшало дітей, вакцинованих від кору
Сьогодні, 14:53
На Волині 87% дітей до року вакциновані від кору.
Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Як повідомив під час наради начальник управління охорони здоров`я Ігор Ващенюк, цьогоріч ситуація з вакцинацією в обалсті кардинально покращилася.
"Покращилися показники щеплень. Для прикладу, на Волині від кору вакциновано 87% дітей до року. А взагалі діти, які не отримали щеплення згідно з календарем - не мають права ходити в школу, в табори. В США можуть позбавити батьківських прав через відмову від вакцинації. Тому закликаю всіх посилити роботу у цьому напрямку", - закликав головний медик області.
Керівник найвищої виконавчої гілки влади в області відзначив, що цифри – непогані.
"Падає кількість захворювань, а це означає, що Ви вплинули на ситуацію. Проте, мене дуже турбують масові сплески хвороб в таборах. Беріть на контроль щеплення в місцях масового скупчення дітей, - сказав Олександр Савченко.
У результаті, члени комісії рекомендували продовжити роботу щодо організації проведення комісійних обстежень об’єктів, які перебувають у сфері управління і мають важливе соціальне та епідеміологічне значення, зокрема, навчально-виховних закладів, закладів оздоровлення та відпочинку дітей, об’єктів водопостачання, громадського харчування та інших щодо дотримання вимог санітарного законодавства та у сфері безпечності і якості харчових продуктів. Також, вжити заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості, утримання джерел водопостачання у відповідності до вимог санітарного законодавства з проведенням періодичного виробничого лабораторного контролю безпечності та якості питної води та інше, що стосується питань безпеки в області.
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Про це йшлося під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня, - написав у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Як повідомив під час наради начальник управління охорони здоров`я Ігор Ващенюк, цьогоріч ситуація з вакцинацією в обалсті кардинально покращилася.
"Покращилися показники щеплень. Для прикладу, на Волині від кору вакциновано 87% дітей до року. А взагалі діти, які не отримали щеплення згідно з календарем - не мають права ходити в школу, в табори. В США можуть позбавити батьківських прав через відмову від вакцинації. Тому закликаю всіх посилити роботу у цьому напрямку", - закликав головний медик області.
Керівник найвищої виконавчої гілки влади в області відзначив, що цифри – непогані.
"Падає кількість захворювань, а це означає, що Ви вплинули на ситуацію. Проте, мене дуже турбують масові сплески хвороб в таборах. Беріть на контроль щеплення в місцях масового скупчення дітей, - сказав Олександр Савченко.
У результаті, члени комісії рекомендували продовжити роботу щодо організації проведення комісійних обстежень об’єктів, які перебувають у сфері управління і мають важливе соціальне та епідеміологічне значення, зокрема, навчально-виховних закладів, закладів оздоровлення та відпочинку дітей, об’єктів водопостачання, громадського харчування та інших щодо дотримання вимог санітарного законодавства та у сфері безпечності і якості харчових продуктів. Також, вжити заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості, утримання джерел водопостачання у відповідності до вимог санітарного законодавства з проведенням періодичного виробничого лабораторного контролю безпечності та якості питної води та інше, що стосується питань безпеки в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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