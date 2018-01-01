Поліція розслідує інцидент зі знайденою у Луцьку гранатою





Нагадаємо, що ввечері, 14 червня, на одній із автостоянок на дверній ручці автомобіля 61-річного жителя Луцького району виявили учбову гранату «Ф-1», яка не є вибухонебезпечною, - інформує ГУНП у Волинській області.



Повідомлення про знахідку предмета схожого на гранату надійшло до поліції близько 22 години. На місце одразу ж виїхали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.



Поліцейські забезпечили охорону місця події. Під час ретельного огляду знахідки з’ясували, що виявлений предмет є учбовою гранатою «Ф-1». Вона не становить вибухової небезпеки.



Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.



Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.



Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом, виявленої в Луцьку учбової гранати Нагадаємо, що ввечері, 14 червня, на одній із автостоянок на дверній ручці автомобіля 61-річного жителя Луцького району виявили учбову гранату «Ф-1», яка не є вибухонебезпечною, - інформує ГУНП у Волинській області.Повідомлення про знахідку предмета схожого на гранату надійшло до поліції близько 22 години. На місце одразу ж виїхали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.Поліцейські забезпечили охорону місця події. Під час ретельного огляду знахідки з’ясували, що виявлений предмет є учбовою гранатою «Ф-1». Вона не становить вибухової небезпеки.Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.Проводиться досудове розслідування.

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