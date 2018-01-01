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Поліція розслідує інцидент зі знайденою у Луцьку гранатою

Поліція розслідує інцидент зі знайденою у Луцьку гранатою
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом, виявленої в Луцьку учбової гранати.

Нагадаємо, що ввечері, 14 червня, на одній із автостоянок на дверній ручці автомобіля 61-річного жителя Луцького району виявили учбову гранату «Ф-1», яка не є вибухонебезпечною, - інформує ГУНП у Волинській області.

Повідомлення про знахідку предмета схожого на гранату надійшло до поліції близько 22 години. На місце одразу ж виїхали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки.

Поліцейські забезпечили охорону місця події. Під час ретельного огляду знахідки з’ясували, що виявлений предмет є учбовою гранатою «Ф-1». Вона не становить вибухової небезпеки.

Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Проводиться досудове розслідування.


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Теги: граната, Луцьк, авто
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