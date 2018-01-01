Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа





Сеерію світлин опублікували на сторінці газети "Сільські новини" у Facebook.



"Озеро Пісочне біля Брунетівки та будинки відпочинку на його березі чекають туристів. Одне із найгарніших і найчистіших волинських озер - Пісочне між Кримним і Любохинами", - йдеться у дописі.



Автор світлин - Юрій Коваль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі оприлюднили краєвиди озера Пісочного, що на Волині.Сеерію світлин опублікували на сторінці газети "Сільські новини" у Facebook."Озеро Пісочне біля Брунетівки та будинки відпочинку на його березі чекають туристів. Одне із найгарніших і найчистіших волинських озер - Пісочне між Кримним і Любохинами", - йдеться у дописі.Автор світлин -

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