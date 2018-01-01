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Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа

Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
В мережі оприлюднили краєвиди озера Пісочного, що на Волині.

Сеерію світлин опублікували на сторінці газети "Сільські новини" у Facebook.

"Озеро Пісочне біля Брунетівки та будинки відпочинку на його березі чекають туристів. Одне із найгарніших і найчистіших волинських озер - Пісочне між Кримним і Любохинами", - йдеться у дописі.

Автор світлин - Юрій Коваль.

Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа

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Теги: фото, Пісочне, краєвиди
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