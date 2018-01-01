Краса Пісочного озера на знімках місцевого фотографа
Сьогодні, 15:50
В мережі оприлюднили краєвиди озера Пісочного, що на Волині.
Сеерію світлин опублікували на сторінці газети "Сільські новини" у Facebook.
"Озеро Пісочне біля Брунетівки та будинки відпочинку на його березі чекають туристів. Одне із найгарніших і найчистіших волинських озер - Пісочне між Кримним і Любохинами", - йдеться у дописі.
Автор світлин - Юрій Коваль.
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Сеерію світлин опублікували на сторінці газети "Сільські новини" у Facebook.
"Озеро Пісочне біля Брунетівки та будинки відпочинку на його березі чекають туристів. Одне із найгарніших і найчистіших волинських озер - Пісочне між Кримним і Любохинами", - йдеться у дописі.
Автор світлин - Юрій Коваль.
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