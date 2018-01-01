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Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри

Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри
Волинянина, який відпочивав на Світязі, неприємно вразили сувеніри з Шацькими озерами із фейковими зображеннями.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Павло Цапюк.

"Тест на уважність. Сфоткав ЕТО сьогодні в сувенірному лотку на #ВолинськеГоа...
Нічого око не муляє???", - йдеться у дописі.

У коментарях під дописом користувачі пишуть, що на одному сувенірі з підписом «Шацькі озера» зображено озеро Синевир, що в Карпатах, на іншому – річка Дністер.


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Теги: фейк, Шацькі озера
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Коментарі 1
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Багата наша волинська земля)))
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