Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри
Сьогодні, 12:05
Волинянина, який відпочивав на Світязі, неприємно вразили сувеніри з Шацькими озерами із фейковими зображеннями.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише Павло Цапюк.
"Тест на уважність. Сфоткав ЕТО сьогодні в сувенірному лотку на #ВолинськеГоа...
Нічого око не муляє???", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом користувачі пишуть, що на одному сувенірі з підписом «Шацькі озера» зображено озеро Синевир, що в Карпатах, на іншому – річка Дністер.
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Про це на своїй сторінці у Facebook пише Павло Цапюк.
"Тест на уважність. Сфоткав ЕТО сьогодні в сувенірному лотку на #ВолинськеГоа...
Нічого око не муляє???", - йдеться у дописі.
У коментарях під дописом користувачі пишуть, що на одному сувенірі з підписом «Шацькі озера» зображено озеро Синевир, що в Карпатах, на іншому – річка Дністер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Багата наша волинська земля)))
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