Замість Світязя – Дністер: на Шацьких озерах продають «фейкові» сувеніри





Про це на своїй сторінці у Павло Цапюк.



"Тест на уважність. Сфоткав ЕТО сьогодні в сувенірному лотку на #ВолинськеГоа...

Нічого око не муляє???", - йдеться у дописі.



У коментарях під дописом користувачі пишуть, що на одному сувенірі з підписом «Шацькі озера» зображено озеро Синевир, що в Карпатах, на іншому – річка Дністер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який відпочивав на Світязі, неприємно вразили сувеніри з Шацькими озерами із фейковими зображеннями.Про це на своїй сторінці у Facebook пише"Тест на уважність. Сфоткав ЕТО сьогодні в сувенірному лотку на #ВолинськеГоа...Нічого око не муляє???", - йдеться у дописі.У коментарях під дописом користувачі пишуть, що на одному сувенірі з підписом «Шацькі озера» зображено озеро Синевир, що в Карпатах, на іншому – річка Дністер.

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